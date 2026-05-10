Sénégal: Bignona - L'imam Fansou Bodian exhorte au respect des préceptes de l'islam

9 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bignona — L'imam Fansou Bodian a exhorté, samedi lors de la clôture du Gamou de Bignona dont il est l' initiateur, au respect des enseignements islamiques, à l'éducation des enfants et au renforcement de l'unité entre les croyants, a constaté l'APS.

Dans son message, le guide religieux a souligné que Dieu "a créé l'homme et la femme " et que, selon les préceptes de l'islam et des religions révélées, un couple amoureux est constitué d"'un homme et d'une femme ", fustigeant l'homosexualité et invitant ceux qui la pratiquent à "l'abandonner le plus rapidement possible".

Il a en ce sens rappelé l'histoire des cités Sodome et Gomorrhe détruites détruites par Dieu après que le prohète Loth (Louhh) a appelé ses habitants à cesser leur pratique et se repentir.

L'imam a également invité les parents à renforcer la surveillance et l'encadrement de leurs enfants afin de les préserver des "mauvaises pratiques ".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a notamment insisté sur l'importance de l'éducation religieuse et de transmission des valeurs religieuses et sociales léguées par les anciens.

Poursuivant son sermon, Fansou Bodian a plaidé pour l'unité des musulmans autour du travail, de la foi et de l'amour de Dieu.

"L'islam n'a pas de frontières. La communauté musulmane est une et indivisible", a-t-il déclaré, estimant que le véritable lien de parenté repose sur la croyance en Dieu et au prophète Mouhammad (PSL).

Le guide religieux a en outre prié pour le Sénégal, qu'il considère comme un pays "béni par Dieu", appelant les populations à préserver les valeurs religieuses, éviter les mauvaises pratiques et à demeurer attachées aux enseignements de l'islam.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.