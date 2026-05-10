Sénégal: Bignona - L'imam Fansou Bodian exhorte au respect des préceptes de l'islam

Bignona — L'imam Fansou Bodian a exhorté, samedi lors de la clôture du Gamou de Bignona dont il est l' initiateur, au respect des enseignements islamiques, à l'éducation des enfants et au renforcement de l'unité entre les croyants, a constaté l'APS.

Dans son message, le guide religieux a souligné que Dieu "a créé l'homme et la femme " et que, selon les préceptes de l'islam et des religions révélées, un couple amoureux est constitué d"'un homme et d'une femme ", fustigeant l'homosexualité et invitant ceux qui la pratiquent à "l'abandonner le plus rapidement possible".

Il a en ce sens rappelé l'histoire des cités Sodome et Gomorrhe détruites détruites par Dieu après que le prohète Loth (Louhh) a appelé ses habitants à cesser leur pratique et se repentir.

L'imam a également invité les parents à renforcer la surveillance et l'encadrement de leurs enfants afin de les préserver des "mauvaises pratiques ".

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Il a notamment insisté sur l'importance de l'éducation religieuse et de transmission des valeurs religieuses et sociales léguées par les anciens.

Poursuivant son sermon, Fansou Bodian a plaidé pour l'unité des musulmans autour du travail, de la foi et de l'amour de Dieu.

"L'islam n'a pas de frontières. La communauté musulmane est une et indivisible", a-t-il déclaré, estimant que le véritable lien de parenté repose sur la croyance en Dieu et au prophète Mouhammad (PSL).

Le guide religieux a en outre prié pour le Sénégal, qu'il considère comme un pays "béni par Dieu", appelant les populations à préserver les valeurs religieuses, éviter les mauvaises pratiques et à demeurer attachées aux enseignements de l'islam.