Algérie: Le président de la République reçoit la ministre déléguée auprès de la ministre française des Armées et des Anciens combattants

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, samedi, Mme Alice Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre française des Armées et des Anciens combattants, porteuse d'un message du Président français, M. Emmanuel Macron au président de la République.

Mme Rufo était accompagnée de l'ambassadeur de France en Algérie, M. Stéphane Romatet.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'Etat, chargé de l'Inspection générale des services de l'Etat et des Collectivités locales, M. Brahim Merad, du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de

la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, et du Conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires diplomatiques, M. Amar Abba.