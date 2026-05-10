Algérie: La visite du président de la République en Turquie traduit la volonté de promouvoir un partenariat stratégique global

ALGER — La visite officielle effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en République de Turquie, pays frère, traduit la volonté de promouvoir un partenariat stratégique global avec les principaux partenaires internationaux, notamment au regard de l'impulsion donnée, à cette occasion, à la coopération bilatérale, hissée à des niveaux supérieurs dans le domaine économique et en matière d'investissement.

Pour l'économiste Abderrahmane Hadef, les accords signés entre les deux pays au cours de cette visite de qualité témoignent de la volonté commune de porter les relations bilatérales au rang d'un partenariat stratégique global, fondé sur les intérêts économiques mutuels et l'intégration industrielle.

Dans une déclaration à l'APS, M. Hadef a indiqué que la création du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc "revêt une importance particulière, en tant que nouveau mécanisme institutionnel

permettant le suivi des grands projets et la coordination des visions économiques entre les deux pays", estimant que ce Conseil conférera aux relations bilatérales "davantage de stabilité et d'efficacité".

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Cette orientation participe, a-t-il dit, de "la volonté de l'Algérie et de la Turquie de bâtir un modèle de coopération économique pérenne, dépassant la logique des échanges commerciaux traditionnels pour aller vers un partenariat productif et industriel intégré".

Le Forum d'affaires algéro-turc, tenu en marge de la visite, a d'ailleurs mis en lumière l'intérêt croissant des opérateurs économiques des deux pays pour l'élargissement des domaines de coopération et d'investissement, a fait remarquer l'expert, considérant les accords et mémorandums d'entente signés comme "le point de départ d'une nouvelle ère dans les relations économiques entre les deux pays frères".

L'importance du partenariat algéro-turc réside dans "son évolution progressive vers un axe économique et géostratégique s'étendant à l'espace méditerranéen, africain et euro-asiatique", a-t-il estimé, soulignant que ce partenariat peut "ouvrir une nouvelle étape d'intégration économique régionale, fondée sur le développement de chaînes de valeur communes alliant les ressources et potentialités algériennes et l'expertise industrielle et technologique turque".

Partant, les deux pays peuvent aussi "renforcer leur coopération dans les domaines du transport maritime, des ports et des services logistiques, de manière à créer de nouveaux corridors commerciaux reliant l'Afrique à la Méditerranée et aux marchés euro-asiatiques", a-t-il poursuivi.

Pour rappel, la visite du président de la République en Turquie a été couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale couvrant des secteurs comme l'industrie, le commerce, l'agriculture, l'information, la poste et les transports, traduisant ainsi la volonté des deux pays frères de hisser le niveau des relations de coopération bilatérale.

Au cours de cette visite officielle, le président de la République et son frère, le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, ont également signé la Déclaration conjointe de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc.