Algérie: Les financements conséquents consacrés au secteur doivent garantir un approvisionnement régulier

MEDEA — Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza, a déclaré, samedi à Médéa, que "les financements conséquents consacrés au secteur de l'hydraulique doivent garantir un approvisionnement régulier et durable en eau potable des populations".

Le ministre a indiqué que "l'Etat avait injecté des enveloppes financières importantes pour la réalisation de divers projets destinés à assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau potable des citoyens, et qu'il était impératif que cet effort financier se traduise par une amélioration constante de l'Alimentation en eau potable (AEP) des foyers".

M.Bouzegza a révélé, lors de sa visite dans la wilaya, qu'"une vingtaine de barrages répartis sur le territoire national affichent un taux de remplissage supérieur à 100%, tandis que le reste des ouvrages affiche en moyenne un taux de remplissage de 60% grâce aux dernières précipitations.

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Le volume d'eau mobilisé au niveau de l'ensemble des barrages du pays devrait suffire à couvrir les besoins des ménages pendant deux ans, a affirmé le ministre, soulignant, toutefois, la nécessité d'une gestion efficace et efficiente de ces ressources hydriques pour éviter tout dysfonctionnement en matière d'alimentation en eau potable, notamment durant la période estivale.

Le ministre de l'Hydraulique a annoncé, par ailleurs, l'augmentation du quota des 33 localités de la wilaya de Médéa alimentées à partir du barrage de Koudiat Acerdoune (Bouira), qui passera de 85.000 M3/j à 200.000 M3/j.

M. Bouzegza a entamé sa visite par le barrage de Ghrib (Ain Defla), qui alimente près d'une vingtaine de communes. Il a insisté sur la nécessité de lancer rapidement les travaux de réalisation du projet de dédoublement de la conduite Ghrib-Médéa, ainsi que des stations de transfert vers ces localités afin d'augmenter le volume d'eau qui leur est réservé et de sécuriser leur alimentation.

Il s'est ensuite rendu à la station de traitement et d'épuration (STEP) d'Oued-Lahrache, à Médéa, puis sur le chantier de construction d'une nouvelle STEP implantée dans la commune de Berrouaghia, où il a mis l'accent sur la nécessité de renforcer l'utilisation des eaux épurées dans les secteurs industriel et agricole.