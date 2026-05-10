Algérie: Rekkache met en avant l'ouverture de l'Algérie sur son environnement africain et la dynamique de coopération avec les pays du continent

ALGER — Le Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, a mis en avant, samedi, la dynamique de coopération actuelle entre l'Algérie et différents pays du continent africain, reflétée par plusieurs projets de partenariat incarnant l'ouverture du pays sur son environnement continental.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la 12e édition du Forum africain de l'investissement et du commerce, en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, et du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, M. Rekkache a précisé que cette rencontre continentale se tient dans un contexte marqué par "l'orientation claire de l'Algérie vers le renforcement de son ouverture sur son environnement africain et l'intensification de la coopération économique avec les pays frères, à travers la signature de plusieurs accords de coopération avec des pays africains comme le Tchad, le Zimbabwe, le Rwanda et le Niger".

Ce Forum intervient au moment où l'Algérie renforce ses relations commerciales avec les pays du continent, notamment à travers l'organisation d'expositions économiques permanentes en Mauritanie, au Sénégal et dans d'autres pays africains, et l'ouverture d'agences bancaires dans plusieurs villes africaines en vue de consolider l'ouverture de l'Algérie aux échanges continentaux, a-t-il ajouté, saluant, par ailleurs, le succès de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) accueillie par l'Algérie en septembre dernier.

A cette occasion, le Directeur général de l'AAPI a invité les hommes d'affaires et les investisseurs à "saisir l'opportunité de leur présence à ce Forum pour renforcer les contacts directs avec les opérateurs économiques algériens, explorer les possibilités de partenariat et conclure des contrats commerciaux et d'investissement, pour que cette rencontre débouche sur des projets et des partenariats concrets".

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L'IATF a contribué à "mettre en avant les opportunités d'investissement et à renforcer les échanges entre opérateurs économiques", aboutissant à la signature d'un grand nombre de contrats commerciaux et d'accords d'investissement, confirmant ainsi la place de l'Algérie en tant qu'espace propice aux échanges et aux partenariats au sein du continent africain, a-t-il rappelé.

Il a, en outre, évoqué l'importante rencontre organisée par l'AAPI, ayant réuni, pour la première fois, 31 Agences africaines de promotion de l'investissement, leur offrant "l'opportunité d'échanger les expertises et de renforcer la coordination entre elles, au service des efforts visant à améliorer le climat d'investissement et à développer les outils de promotion économique sur le continent".

M. Rekkache a, par ailleurs, soutenu que les ressources dont dispose le continent africain dans divers domaines lui permettent de s'intégrer efficacement dans les chaînes de valeur, grâce à sa jeunesse, à son marché prometteur de plus de 1,3 milliard d'habitants et aux importantes opportunités offertes dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'industrie et de l'agriculture, estimant que la valorisation de ces potentialités demeure tributaire du renforcement de l'intégration régionale, du développement des infrastructures et de l'amélioration de la connectivité logistique et financière entre les pays du continent.

A cet égard, il a rappelé que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) constitue "un levier stratégique essentiel dans le processus d'intégration africaine" et une opportunité historique pour élargir les échanges intra-africains et libéraliser la circulation des marchandises, des services et des investissements, contribuant ainsi à accroître le volume du commerce intra-africain, soulignant l'importance du Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) dans le renforcement de cette dynamique, à travers la modernisation des systèmes de paiement intra-africains et la facilitation des transactions en monnaies locales.