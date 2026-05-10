Afrique du Nord: La Tunisie fait entrer le Scrabble mondial dans une nouvelle ère

Du 18 au 26 juillet 2026, la Tunisie accueillera la 54e édition du Championnat du monde de Scrabble francophone, l'un des plus grands rendez-vous internationaux consacrés aux sports de l'esprit. Pendant neuf jours, le pays deviendra la capitale mondiale du mot, réunissant plus de 500 joueurs venus d'une vingtaine de pays, accompagnés de centaines de visiteurs, passionnés et officiels.

L'annonce officielle a été faite lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel Regency Gammarth, en présence des représentants de la

Fédération internationale de Scrabble francophone, de figures du monde sportif et culturel, de partenaires institutionnels et économiques, ainsi que du comité d'organisation tunisien. Une mobilisation qui traduit l'ampleur de l'événement et les ambitions portées par cette édition tunisienne.

Quand le Scrabble dépasse le simple jeu

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Pour les organisateurs, Tunis 2026 ne sera pas seulement une compétition.Ce sera une célébration de la langue française, du dialogue interculturel et de l'intelligence collective.

Prenant la parole lors de la cérémonie de lancement, Patrice Jeanneret a insisté sur la portée symbolique de ce choix. Selon lui, la Tunisie s'est imposée comme une évidence grâce à son expérience dans l'organisation d'événements internationaux et à sa place historique dans l'espace francophone.

« Tunis 2026 ne sera pas une simple compétition sportive, mais une véritable célébration de la francophonie et du dialogue entre les cultures », a-t-il déclaré, mettant en avant la richesse humaine et culturelle que promet cette édition.

Dans les salles de compétition, les joueurs manipuleront des lettres. Mais derrière les grilles et les stratégies, c'est toute une idée du vivre-ensemble qui se dessinera : celle d'une francophonie ouverte, diverse et portée par la passion du langage.

Une histoire d'amour ancienne entre la Tunisie et le Scrabble

La relation entre la Tunisie et le Scrabble ne date pas d'hier.

Bien avant cette édition 2026, le pays avait déjà marqué l'histoire mondiale de la discipline.

Les premiers Championnats du monde de Scrabble francophone ont eu lieu à Cannes en 1972. L'édition de Djerba en 1976 constituait la 5e édition et la première organisée en Tunisie.

Quelques années plus tard, Hammamet prenait le relais en organisant une nouvelle édition en 1982. Deux rendez-vous fondateurs qui ont inscrit durablement la Tunisie dans la mémoire du Scrabble international.

Pour Hafedh Atallah, accueillir à nouveau cette compétition représente aujourd'hui « une fierté nationale et une reconnaissance internationale ».

Il rappelle que, malgré un nombre limité de licenciés, la Tunisie a su former une élite capable de rivaliser avec les meilleurs joueurs mondiaux. Une génération de champions qui a porté haut les couleurs tunisiennes au fil des décennies.

Parmi eux, plusieurs noms reviennent avec respect dans les cercles du Scrabble international : Zouhaier Aloulou, Abdelrazak Warda, Samir Nawal ou encore Chokri Ben Rouhama.

Zouhaier Aloulou, l'homme qui a fait rayonner le Scrabble tunisien

Dans l'univers du Scrabble tunisien, un nom s'impose avec évidence : celui de Zouhaier Aloulou.

Champion de Tunisie durant de longues années, il incarne l'une des figures majeures de cette discipline dans le pays. Son parcours raconte à lui seul l'évolution du Scrabble compétitif en Tunisie.

Il découvre le jeu en 1980 avant d'entrer officiellement dans les compétitions en 1985. Depuis, les tournois, les titres et les distinctions se sont enchaînés. En 2023, il remporte notamment la Coupe d'Afrique, confirmant son statut parmi les meilleurs joueurs du continent.

Mais au-delà des trophées, son témoignage rappelle une réalité souvent méconnue : le Scrabble est aussi une école de rigueur, de mémoire, de stratégie et de dépassement de soi.

Un championnat aux retombées économiques importantes

L'événement ne se limite pas aux salles de jeu.Pour la Tunisie, ce championnat représente également une opportunité économique majeure.

Hichem ELLOUMI a souligné l'impact direct attendu sur plusieurs secteurs : tourisme, transport, hôtellerie, restauration et services.

Avec des centaines de visiteurs étrangers attendus, Gammarth et Tunis devraient connaître une dynamique économique importante pendant toute la durée de la compétition. L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat accompagnera d'ailleurs l'événement sur les plans logistique et organisationnel afin de renforcer l'image de la Tunisie comme destination capable d'accueillir de grands rendez-vous internationaux.

Quand les universités entrent dans la partie

Le championnat portera aussi une forte dimension éducative et culturelle.

Pour Tahar Ben Lakhdar, l'implication des étudiants dans cet événement constitue une expérience unique. Observer les meilleurs joueurs du monde, comprendre leurs mécanismes de réflexion et participer à une compétition internationale représente, selon lui, une véritable immersion intellectuelle.

Bien plus qu'un simple jeu, le Scrabble devient ici un outil d'apprentissage favorisant les compétences linguistiques, l'analyse, la concentration et l'ouverture interculturelle.

Des stars mondiales attendues à Tunis

Cette édition 2026 promet également un plateau exceptionnel.

Le programme comprendra les compétitions Duplicate, classique, Blitz, paires ainsi que le très attendu Défi mondial, considéré comme l'un des moments les plus spectaculaires du tournoi.

Parmi les grandes figures attendues : Nigel Richards, Christian Pierre, Franck Maniquant et Antonin Michel.

Des noms qui résonnent comme des références absolues dans l'univers du Scrabble francophone.

L'Afrique, nouveau moteur du Scrabble francophone

Depuis plusieurs années, l'Afrique s'impose comme l'un des grands territoires de croissance du Scrabble francophone. En Afrique de l'Ouest comme en Afrique du Nord, la discipline connaît un essor remarquable.

Le Scrabble y dépasse largement le cadre du loisir : il devient un outil pédagogique, culturel et parfois même social, favorisant l'apprentissage de la langue, la logique et la confiance en soi chez les jeunes générations.

Dans cette dynamique, la Tunisie apparaît aujourd'hui comme un pont stratégique entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe.

La Tunisie veut transformer les mots en rayonnement international

À travers ce championnat mondial, la Tunisie cherche aussi à raconter une autre image d'elle-même : celle d'un pays capable de conjuguer culture, intelligence, tourisme et ouverture internationale.

Pendant quelques jours, les lettres, les dictionnaires et les stratégies remplaceront les stades et les ballons. Mais l'enjeu restera le même : faire rayonner le pays sur la scène internationale.

Et à Gammarth, en juillet 2026, chaque mot joué aura peut-être une portée bien plus grande qu'une simple victoire.