Afrique du Nord: World Airport Awards 2026 - Absence de la Tunisie et retard dans les standards de propreté aéroportuaire en Afrique

Le classement des aéroports les plus propres au monde pour l'année 2026, publié dans le cadre des World Airport Awards organisés par Skytrax, consacre une nouvelle fois la domination des plateformes asiatiques et met en évidence les écarts persistants en matière de qualité de services et d'hygiène aéroportuaire à l'échelle mondiale.

Basé sur une vaste enquête de satisfaction menée auprès de millions de passagers internationaux, ce palmarès évalue principalement la propreté générale des terminaux, des sanitaires, des zones d'embarquement et des espaces publics. Il repose sur des critères perçus par les voyageurs, ce qui en fait un indicateur de qualité de service plutôt qu'un audit technique, et reflète directement l'expérience utilisateur dans les grands hubs aériens mondiaux.

Dans la catégorie des grands aéroports, c'est Tokyo Haneda Airport qui arrive en tête, confirmant la rigueur japonaise en matière de gestion et d'entretien des infrastructures. Il est suivi de Seoul Incheon Airport et de Singapore Changi Airport, trois plateformes régulièrement citées parmi les plus performantes au monde. Le top 10 inclut également Tokyo Narita Airport, Hong Kong International Airport, Taiwan Taoyuan International Airport, Kansai International Airport, Zurich Airport, Shanghai Hongqiao International Airport et

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Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport

Dans la catégorie des aéroports accueillant jusqu'à 30 millions de passagers par an, la première place revient à New Chitose Airport, devant Chubu Centrair International Airport et Fukuoka Airport. Cette catégorie confirme également la présence de plateformes comme Bahrain International Airport, Osaka Itami Airport, Brisbane Airport, Cam Ranh International Airport, Helsinki-Vantaa Airport, Muscat International Airport et William P. Hobby Airport.

Au niveau régional, l'Afrique est représentée uniquement par Cape Town International Airport, désigné aéroport le plus propre du continent. En Asie, Tokyo Haneda Airport conserve son leadership. Dans la région Australie-Pacifique, la distinction revient à Brisbane Airport, tandis que la Chine est représentée par Shanghai Hongqiao International Airport. L'Europe est dominée par Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport, le Moyen-Orient par Bahrain International Airport, et l'Amérique du Nord par William P. Hobby Airport. L'Amérique du Sud est représentée par Mariscal Sucre International Airport, l'Asie centrale par Almaty International Airport, l'Asie du Sud par Manohar

International Airport et l'Amérique centrale par Punta Cana International Airport

Dans ce classement 2026, l'absence des aéroports tunisiens, notamment l'aéroport international de Tunis-Carthage est notable. Alors que plusieurs pays africains parviennent à figurer dans les distinctions régionales, la Tunisie ne parvient pas encore à s'imposer dans les standards internationaux de propreté mesurés par Skytrax. Cette absence interroge sur la compétitivité des infrastructures aéroportuaires tunisiennes face à des concurrents régionaux comme l'Afrique du Sud, qui maintient une présence régulière dans les classements.

Plus largement, la lecture du classement révèle une marginalisation relative de l'Afrique dans les standards mondiaux de qualité perçue, avec une représentation limitée à un seul aéroport. En Afrique du Nord, aucun aéroport n'est distingué, ce qui souligne un retard structurel en matière d'expérience passager, de maintenance et d'investissement dans les services aéroportuaires. À l'inverse, les régions asiatiques et certaines plateformes du Golfe continuent de dominer grâce à des politiques soutenues de modernisation et d'exigence opérationnelle élevée.

Ce classement confirme ainsi une tendance de fond : la propreté et la qualité perçue des aéroports sont devenues un marqueur stratégique de compétitivité internationale, influençant directement l'image touristique et économique des pays.

R.I