Afrique de l'Ouest: San Pedro - L'Uemoa sensibilise la communauté universitaire aux enjeux de l'intégration sous-régionale

Du 5 au 7 mai 2026, le bureau de représentation de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) en Côte d'Ivoire a organisé, à l'Université polytechnique de San Pedro, des journées d'information et d'échanges destinées aux étudiants, enseignants et personnels d'encadrement. Objectif: mieux faire connaître les prérogatives, le fonctionnement, le bilan de l'intégration économique ainsi que les orientations stratégiques et perspectives prioritaires de l'organisation, à l'horizon 2030.

L'initiative a eu pour thème : « Bilan sommaire du processus d'intégration économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) : réalisations majeures, acquis, défis et perspectives ». Elle s'est déroulée en présence du directeur des affaires économiques régionales (Dafer), représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget et du président de l'université polytechnique de San Pedro, Pr Méké Méité.

À l'occasion, Gustave Diasso, représentant résident de la Commission de l'Uemoa à Abidjan a souligné que l'Université polytechnique de San Pedro est le premier établissement universitaire ivoirien à accueillir cette campagne de sensibilisation consacrée aux chantiers d'intégration de l'union. Il a également ajouté que le choix de l'institut d'enseignement supérieur public répond à la volonté de créer un cadre de proximité favorisant des échanges directs avec les étudiants. Ce, autour des missions et des acquis de l'Uemoa.

Gustave Diasso a aussi relevé que, 32 ans après sa création, l'organisation demeure encore peu connue, notamment auprès des jeunes et des populations vivant à l'intérieur du pays. L'institution entend donc, à travers cette initiative, renforcer sa visibilité et rapprocher davantage ses actions des citoyens.

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En misant sur San Pedro, considéré comme le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire, l'Uemoa ambitionne surtout de mieux ancrer l'intégration sous-régionale dans les territoires stratégiques et auprès de l'univers universitaire.