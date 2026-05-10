Cote d'Ivoire: Kundé 2026 - Tanya triomphe, Soeur Inès Kantiono et Marie Gayérié à l'honneur

Les Kundé 2026 ont tenu toutes leurs promesses en célébrant les plus grandes voix ainsi que les talents émergents de la musique burkinabè et africaine.

Organisée dans une ambiance festive et riche en émotions, cette prestigieuse cérémonie de récompenses a une nouvelle fois mis en lumière des artistes qui, par leur créativité et leur engagement, participent au rayonnement culturel du Burkina Faso sur la scène continentale.

Tanya, grande gagnante de la soirée

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La grande vedette de cette édition reste incontestablement Tanya, auteure d'un véritable doublé historique grâce à plusieurs distinctions majeures.

L'artiste a notamment décroché le très convoité Kundé d'or, récompense suprême de la soirée, confirmant ainsi son ascension fulgurante dans l'univers musical burkinabè.

Tanya s'est également illustrée avec le titre « Rakiré », en collaboration avec Zoug-Nanzaguemda et Nana Bibata. Cette oeuvre musicale a remporté le Kundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle, le Kundé du meilleur clip vidéo ainsi que le Kundé du meilleur featuring burkinabè.

À travers cette chanson, les artistes réussissent une fusion harmonieuse entre modernité et sonorités traditionnelles du terroir. Le clip « Rakiré », particulièrement apprécié du public et du jury, séduit par son esthétique soignée, son identité culturelle affirmée et sa créativité visuelle.

En remportant également le Kundé du meilleur artiste féminin, Tanya confirme sa place parmi les artistes les plus influentes de sa génération.

Soeur Inès Kantiono distinguée dans la musique religieuse

Autre figure marquante de cette édition, Soeur Inès Nadine Kantiono a été sacrée Kundé du meilleur artiste de musique religieuse. Cette distinction récompense une artiste dont les chants empreints de foi, d'espérance et d'émotion touchent profondément les fidèles ainsi que les amateurs de musique spirituelle.

À travers son engagement artistique et religieux, Soeur Inès Kantiono incarne une musique porteuse de valeurs humaines et spirituelles. Sa consécration vient saluer un parcours marqué par la dévotion, la persévérance et le rayonnement de la musique religieuse burkinabè.

Marie Gayérié récompensée pour la valorisation du patrimoine culturel

Dans la catégorie du meilleur artiste traditionnel, c'est Marie Gayérié qui a été honorée. Grâce à sa voix authentique et à son attachement profond aux rythmes du terroir, elle continue de promouvoir avec passion la richesse culturelle du Burkina Faso.

Cette distinction vient récompenser son engagement constant pour la préservation des traditions musicales et la valorisation du patrimoine culturel national.

Mas B, Hakhwa et Reman incarnent la relève

Le Kundé de la révélation de l'année est revenu à Mas B, jeune artiste prometteur du Rap Game burkinabè. Son style dynamique et son énergie artistique lui valent aujourd'hui une reconnaissance importante dans l'univers musical national.

Dans la catégorie du Kundé de l'espoir, c'est Hakhwa qui a été récompensé, confirmant ainsi le potentiel artistique de ce jeune talent appelé à jouer un rôle important sur la scène musicale burkinabè dans les années à venir.

L'artiste Reman a également marqué cette édition en remportant le Kundé de l'artiste le plus joué en discothèque ainsi que le Kundé du public. Deux distinctions qui traduisent l'immense popularité de ses titres auprès des mélomanes et des amateurs de musique urbaine.

Roseline Layo et plusieurs artistes africains célébrés

Les Kundé 2026 ont aussi mis à l'honneur l'intégration africaine et le rayonnement de la musique du continent à travers plusieurs prix spéciaux.

Le Kundé du meilleur featuring de l'intégration africaine a été remporté par Young Ced du Burkina Faso en featuring avec le groupe togolais Toofan grâce au titre « Qui t'a dit ? », une collaboration qui illustre parfaitement le brassage culturel africain.

Le Kundé du meilleur artiste burkinabè de la diaspora est revenu à Cheezy, tandis que le Kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso a été attribué à Deodat C du Bénin.

Sur le plan continental, le Kundé du meilleur artiste de l'Afrique centrale a été décerné à Kocee du Cameroun. Celui du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest est revenu à l'Ivoirienne Roseline Layo, dont le talent et les performances continuent de séduire le public africain.

Des distinctions honorifiques et des chiffres impressionnants

Cette édition 2026 des Kundé a enregistré un total de 1 331 oeuvres récoltées, 175 artistes en compétition et 27 clips vidéo examinés par le jury. Au total, 15 trophées ont été décernés, répartis entre 10 prix principaux et 5 prix spéciaux.

Le Commissariat général des Kundé a également attribué plusieurs distinctions honorifiques. Les Kundé d'honneur et de reconnaissance ont été remis à Alex Hamed Lawal, homme de radio reconnu pour son apport au paysage médiatique et culturel africain.

Des hommages appuyés ont aussi été rendus à Claude Bassolé, ainsi qu'aux regrettés Boncana Maïga, décédé le 28 février 2026, et Consty Eka, disparu le 16 février 2026.

Les Kundé confirment leur rayonnement continental

À travers cette édition 2026, les Kundé réaffirment leur rôle de vitrine de l'excellence musicale africaine. Entre traditions, modernité et ouverture sur le continent, cette cérémonie confirme le dynamisme de la musique burkinabè et son influence grandissante sur la scène africaine.