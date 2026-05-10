Mali: Après la chute de Kidal, le calme avant la tempête ?

L'armée malienne évoque une « réarticulation » de son dispositif dans la région de Kidal et « un repositionnement des unités », « pour reconquérir » les positions perdues », indique Rfi dans un article paru le 7 mai 2026.

Les Forces armées maliennes (Fama) se préparent donc à repartir à la reconquête des zones tombées de nouveau sous le contrôle des rebelles du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) et du Front de libération de l'Azawad (Fla). Toute chose qui laisse entrevoir un embrasement généralisé du pays. Puisque qu'en face, « les jihadistes durcissent le blocus imposé à Bamako depuis le 30 avril », selon Rfi. Reuters Africa confirme cette pression rebelle. D'autant plus que « Des insurgés liés à Al-Qaïda ont attaqué deux villages dans le centre du Mali mercredi soir, tuant environ 50 personnes, dont des membres de forces d'autodéfense progouvernementales et des civils, ont indiqué trois sources à Reuters jeudi », selon l'agence britannique.

De sont côté, le gouvernement malien continue de multiplier la communication dans le sens de rassurer les populations. Sur son compte X (Twitter) - (@Gouvernementmali) - il publie, le 7 mai 2026, les images du chef la junte recevant les lettres de créances de quatre nouveaux ambassadeurs : Italie, Rwnada, Slovaquie et Suisse. L'information reprise par Koulouba et l'ambassade du Rwanda notamment. Devant la persistance de rumeurs faisant état d'arrestations arbitraires, les autorités de Bamako ne restent pas sans réaction. Dans un article Malijet.com indique que « La société Aéroports du Mali (ADM) a démenti les informations faisant état de l'arrestation d'individus soupçonnés d'activités terroristes à l'Aéroport International Président Modibo Keïta-Sénou ».

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Des observateurs ont évoqué de possibles de rapprochement de positions entre la Communauté économique des États d'Afrique l'Ouest (Cedeao) et l'Alliance des États du Sahel (Aes). Bloomberg (@Business) semble confirmer cette possibilité le 7 mai 2026, en indiquant que « La prise d'une ville clé malienne par les forces rebelles le mois dernier constitue une menace régionale qui nécessite une intervention étrangère pour empêcher la propagation de l'insurrection, a déclaré le ministre nigérian de la Défense ».