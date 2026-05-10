Congo-Kinshasa: Le Gouvernement prend des mesures pour stabiliser les prix du cacao

Face à la baisse des prix du cacao sur le marché international, le Gouvernement congolais veut protéger la filière et limiter les effets de cette chute sur l'économie nationale. Réuni vendredi 8 mai à la Cité de l'Union africaine autour du président Félix Tshisekedi, le Conseil des ministres a adopté un plan d'action interministériel destiné à stabiliser le secteur du cacao.

Portée par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, cette stratégie prévoit notamment :

des mesures fiscales

la relance de la production agricole

la transformation locale du cacao

la sécurisation des circuits commerciaux.

Le Gouvernement annonce également la tenue imminente à Kinshasa des consultations préparatoires au troisième examen de la politique commerciale de la RDC avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

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« En perspective de cette activité prévue à Genève les 28 et 30 octobre 2026, il (le ministre du Commerce extérieur) a précisé qu'une mission du secrétariat de l'OMC est attendue à Kinshasa du 11 au 15 mai 2026, constituant la deuxième visite dans le cadre des préparatifs », a indiqué Augustin Kibassa, ministre de l'Economie numérique, lisant le compte rendu du Conseil des ministres.

Selon lui, ce troisième examen de la politique commerciale congolaise couvre un large éventail de secteurs économiques, notamment :

le commerce extérieur

les douanes

l'agriculture

la pêche

l'environnement

la propriété intellectuelle

les mines

la santé

les services

les politiques d'investissement et de facilitation du commerce.

Le ministre du Commerce extérieur a par ailleurs sollicité l'implication active de toutes les parties prenantes concernées par ce processus en vue d'assurer une participation efficace et une représentation de qualité de la République démocratique du Congo à ce troisième examen.