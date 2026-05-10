Congo-Kinshasa: Rétablissement d'électricité à Mbuji-Mayi après une semaine de coupure

9 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Après une semaine de pénurie, l'énergie électrique a été rétablie mercredi 6 mai 2026 sur une partie de la ville de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental).

La Société nationale d'électricité (SNEL) a réussi à rétablir la ligne électrique haute tension qui transporte l'énergie produite par la centrale hydroélectrique de Tubi Tubidi à Boya dans le territoire de Miabi, vers Mbuji-Mayi, Miabi, Kabeya Kamuanga et Katende. La ligne s'était coupée à la suite de l'effondrement de deux pylônes.

D'après le directeur provincial de la SNEL, Jean Crispin Mukendi, les travaux ont consisté à la récupération des poteaux engloutis dans le ravin et à la création d'une déviation de la ligne haute tension :

« La SNEL s'était mise au service pour d'abord de chercher les moyens logistiques pour extraire les poteaux qui étaient dans l'érosion et chercher une ligne de déviation pour éviter l'érosion et reprendre l'exploitation normalement Nous avons créé une ligne de 30 kilos volt de déviation. Ces travaux nous ont pris pratiquement à peu près six jours. Et nous avons repris l'exploitation normalement ».

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Toutefois, d'autres poteaux électriques menacés par les têtes de ravins seront protégés à la suite du lancement des travaux de lutte antiérosive. Ils sont confiés à l'entreprise SAFRIMEX, précise Jean Crispin Mukendi. « Nous pensons qu'avec cette entreprise, on remblayer suffisamment les érosions qui menacent les poteaux (à plusieurs endroits », espère-t-il.

Depuis mercredi 29 avril, l'effondrement de deux poteaux dans un ravin a créé une pénurie d'électricité dans une partie de la ville de Mbuji-Mayi ainsi que les cités de Miabi et Boya.

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