Congo-Kinshasa: Télécom - Le groupe Helios Towers s'engage à accélérer la connectivité en RDC

A l'occasion du séminaire FRATEL RDC 2026, organisé du 27 au 28 avril à Kinshasa, le groupe Helios Towers DRC a réaffirmé son engagement à accélérer la connectivité numérique en RDC.

Pour y parvenir, son Directeur général, Maixent Bekangba, a appelé les autorités congolaises à faciliter l'accès à une énergie fiable, à renforcer la sécurité des infrastructures et des investissements, ainsi qu'à promouvoir le partage d'infrastructures de télécommunications.

Selon lui, ces facteurs constituent des leviers essentiels pour accélérer durablement le déploiement des réseaux et améliorer l'accès aux services de télécommunications pour tous.

Helios Towers RDC dispose actuellement de près de 3 000 tours de télécommunications, contribuant à assurer une couverture réseau à plus de 32 millions de personnes à travers le pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A travers la mutualisation de ses infrastructures, l'entreprise permet aux opérateurs mobiles de déployer leurs réseaux plus rapidement, participant ainsi à l'accélération du développement numérique national.

Intervenant lors de ce forum, Maixent Bekangba a expliqué que son entreprise contribue également à la réduction des coûts de déploiement et d'exploitation, à l'amélioration de la couverture réseau et à la rationalisation des investissements dans le secteur des télécommunications.

Il a souligné que ce modèle favorise aussi :

l'accélération du déploiement des services mobiles,

la réduction de la duplication des équipements,

ainsi que la diminution de l'empreinte environnementale du secteur.

Ce séminaire a également réuni plusieurs experts internationaux et acteurs du secteur, notamment Rihab Rabbaj, analyste chez Cullen International, Ousman Ndiaye de l'ARTP (Sénégal), ainsi que Patrick Mpenge, responsable des réseaux fixes et mobiles chez Vodacom RDC.

Ces intervenants ont partagé leurs expériences internationales et pratiques en matière de partage d'infrastructures, tant du point de vue des régulateurs que des opérateurs mobiles, mettant en avant les bonnes pratiques susceptibles d'accélérer l'expansion des réseaux en Afrique.