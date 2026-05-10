Sénégal: La modification du Code électoral adoptée en seconde lecture par 128 voix contre 5

Dakar — Les députés ont adopté samedi, par 128 voix pour et 5 contre, sans abstention, la loi modifiant le Code électoral (loi n°2021-35 du 23 juillet 2021), adoptée le 28 avril 2026 et soumise à nouvelle délibération, a constaté l'APS.

Au total,133 députés ont pris part au vote, dont 35 par procuration, au terme d'une séance plénière consacrée à l'examen du texte de loi.

Cette adoption intervient à la suite de la demande de seconde lecture introduite conformément aux dispositions constitutionnelles, en vue de clarifier et de consolider le texte initialement voté.

Lors de la séance plénière, le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a rappelé que cette nouvelle lecture faisait suite à une saisine du chef de l'Etat en date du 7 mai 2026.

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"Par lettre datée du 7 Mai 2026, le président de la République a saisi l'Assemblée nationale d'une demande de seconde lecture de la loi modifiant la loi nº 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral notamment en ses articles 29 et 30", avait-t-il déclaré, vendredi, en marge d'une séance plénière consacrée au Règlement intérieur de l'institution parlementaire et portant sur les sanctions à l'encontre de députés absents sans motif valable.

Le bureau de l'Assemblée nationale s'est ainsi réuni le même jour pour statuer sur la demande du chef de l'Etat.

Les députés de la majorité parlementaire Pastef-Les Patriotes ont adopté le 28 avril dernier la proposition de modification des articles L29 et L30 du Code électoral sénégalais fixant les règles d'exclusion et de radiation du fichier électoral.

Selon les termes du document transmis aux députés, cette démarche visait à "lever toute équivoque et garantir la conformité du texte à promulguer à la volonté réellement exprimée par le vote de l'auguste institution parlementaire".

Les travaux se sont déroulés en présence du ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, de la porte-parole du gouvernement, Matie Rise Khady Fatou Faye, ainsi que de plusieurs autorités impliquées dans le processus électoral.