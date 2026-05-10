Sénégal: Casamance - Un projet renforce le leadership féminin et la gouvernance participative dans trois communes

Ziguinchor — Le projet dénommé "Promouvoir le leadership des femmes et leur participation dans les instances de prise de décision", mis en oeuvre depuis mars 2024 par le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (USOFORAL), a permis d'améliorer la participation citoyenne et la gouvernance locale dans les communes de Djinaki, Oulampane et Boutoupa Camaracounda, en Casamance, ont indiqué samedi plusieurs acteurs impliqués dans l'initiative.

"Nous sommes là aujourd'hui pour faire le bilan de ce projet qui a été mis en oeuvre depuis mars 2024 et qui a eu des impacts positifs sur la manière de gérer les collectivités territoriales, l'implication des citoyens dans le développement local", a notamment déclaré Sanoussi Camara Diedhiou, une des chargées de programme de ce dit projet.

S'exprimant au cours d'un atelier de capitalisation, elle a également salué la mise en place d'un "budget participatif sensible au genre" dans les trois communes d'intervention et précisé que les besoins des populations sont désormais recueillis au niveau des différentes zones avant d'être compilés et transmis aux maires pour l'élaboration des budgets municipaux.

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Des sessions de sensibilisation organisées à travers des universités populaires ont également permis de sensibiliser "des centaines, voire des milliers de femmes" aux questions liées à la participation aux instances de décision.

S'exprimant au nom des femmes bénéficiâmes du projet, Khadidiatou Badiane a magnifié la "parfaite communication avec les maires" et une meilleure implication des chefs de village dans les concertations locales.

Elle a également souligné l'importance des audits citoyens et des espaces de concertation citoyenne (ECC), qui ont, selon elle, renforcé la confiance entre les collectivités territoriales et les populations.

Membre de l'ECC de Djinaki, Sohibou Mané a rappelé que les actions menées depuis 2019 avec l'appui d'USOFORAL ont porté sur la communication communautaire, l'état civil, la certification citoyenne et le suivi des actions municipales.

Il a indiqué que la participation citoyenne a permis à la commune de mobiliser plus de 7 millions de francs CFA de recettes fiscales locales, soulignant que désormais les populations ont compris que le "développement commence par des ressources endogènes, avant de compter sur le financement extérieur".