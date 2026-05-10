Sénégal: Dialogue des Coeurs au Vatican - Le Pape François et le Khalife de Bambilor célèbrent le 'Miracle Sénégalais'

Dans le cadre solennel d'une audience pontificale, le Saint-Siège a rendu un hommage vibrant au modèle de coexistence religieuse du Sénégal.

En recevant Thierno Amadou Ba, Khalife de Bambilor, le Pape François a salué une diplomatie de la paix portée par la foi et la fraternité, érigeant la "Teranga" spirituelle en exemple mondial.

Sous les coupoles chargées d'histoire du Palais Apostolique, le temps s'est arrêté pour laisser place à un dialogue de haute portée civilisationnelle. En effet, le souverain pontife a accueilli Thierno Amadou Ba, Khalife de Bambilor et Ambassadeur de la paix, à la tête d'une délégation sénégalaise dont la composition même racontait une histoire : celle d'un Sénégal uni, où l'Islam et le Christianisme ne font qu'un face aux défis de l'humanité.

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Au coeur des échanges, le Pape François a magnifié l'engagement constant du Khalife de Bambilor. Qualifiant le Sénégal de terre exemplaire de dialogue, le Saint-Père a souligné que la convention signée avec les dicastères du Vatican n'était pas qu'un protocole administratif, mais une "avancée historique" pour la coopération spirituelle internationale. Dans un monde fragmenté par les tensions identitaires, le modèle sénégalais a été présenté comme une boussole de paix.

La République des Religions réunie

L'image était forte : aux côtés du Khalife de Bambilor, se tenaient des figures de proue de la nation, illustrant cette osmose unique au monde. La présence de l'Archevêque de Dakar, André Guèye, ainsi que celle du Père Zacharie Ndione (Spiritains), a témoigné de la solidité du dialogue islamo-chrétien. Le monde académique n'était pas en reste, représenté par le Dr Demba Thilel Diallo de l'Université de Dakar, soulignant que la paix se construit aussi par le savoir et la recherche.

Le Lion de Bronze : symbole de souveraineté et de paix

L'un des moments les plus marquants de cette rencontre fut l'échange de cadeaux, orchestré sous le regard bienveillant de l'ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège, S.E.M. Isidore Séne. Thierno Amadou Ba a offert au souverain pontife un impressionnant lion en bronze de 17 kilogrammes, paré des couleurs nationales.

Plus qu'une oeuvre d'art, ce lion symbolise la dignité, la force morale et la stabilité du peuple sénégalais.

Un message clair envoyé au monde : le Sénégal, fort de sa foi et de sa diversité, reste un gardien infatigable de la fraternité universelle.

Une reconnaissance internationale

Cette audience au Vatican consacre l'oeuvre de Thierno Amadou Ba sur la scène mondiale. Elle rappelle que le rayonnement du Sénégal ne repose pas seulement sur sa géopolitique, mais sur son patrimoine immatériel le plus précieux : sa capacité à faire vivre ensemble les fidèles de tous horizons. En quittant le Vatican, la délégation sénégalaise n'emporte pas seulement des souvenirs, mais la confirmation que le dialogue interreligieux, tel que pratiqué à Bambilor et partout au Sénégal, est plus que jamais une urgence mondiale.