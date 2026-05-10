Sénégal: Kolda - Le Sénégal Cycling Tour au chevet de l'éducation et de l'association Banouna Ba

La deuxième édition du Sénégal Cycling Tour a marqué une étape forte à Kolda. Venant d'Europe et de plusieurs pays d'Afrique, les cyclistes ont fait preuve d'une grande générosité en remettant 15 vélos neufs à l'association Banouna Ba.

Ce don vise spécifiquement à faciliter la mobilité des élèves, en particulier celle des jeunes filles résidant loin de leurs établissements scolaires. Cet appui s'inscrit dans la continuité d'un partenariat solide : l'an dernier, le tour de cyclisme avait déjà financé l'équipement et l'extension de la bibliothèque Banouna Ba à hauteur de 4 millions de FCFA. Pour cette deuxième édition, l'engagement a pris une nouvelle dimension avec une contribution dépassant les 13 millions de FCFA.

Un soulagement pour les élèves et les familles

C'est avec des cris de joie et des sourires éclatants que les bénéficiaires ont accueilli ces cadeaux. Diyé Diao Diallo, Secrétaire générale de l'association et directrice de la bibliothèque, a chaleureusement remercié les donateurs au nom des familles : « Ces vélos vont transformer le quotidien de ces filles. Certaines habitent à plus de 3 km d'ici. Nous espérons que cela les encouragera à fréquenter encore plus régulièrement la bibliothèque. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A lire aussi : Éducation et formation : lancement des travaux du complexe intégré de Dioulacolon

Le témoignage des élèves confirme l'urgence de ce soutien. Kadidiatou Seydi, en classe de Première, et Aissatou Baldé, élève au CEM Sikilo Ouest, ont exprimé leur soulagement. Pour elles, qui parcouraient chaque jour des kilomètres à pied pour rejoindre leurs salles de classe, ce vélo représente un gain de temps et d'énergie précieux pour leurs études.

Une aide pérenne

Serigne Mbaye, coorganisateur de l'événement, a réaffirmé l'engagement de la caravane auprès des plus vulnérables : « À travers ce geste, nous voulons lever l'obstacle du transport pour ces jeunes filles de Kolda qui n'en ont pas les moyens. Notre soutien à l'association Banouna Ba restera constant ».