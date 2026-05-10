Cameroun: Coopération - Le roi des Bamoun du Cameroun visite la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire

Présent en Côte d'Ivoire sur invitation du président de la Banque africaine de développement (Bad), Sidi Ould Tah, Sa Majesté le Sultan roi des Bamoun du Cameroun, El Hadj Mouhammad-Nabil MFORIFOUM MBOMBO NJOYA, chef traditionnel du Noun, a effectué une visite, le vendredi 8 mai 2026, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) à Abidjan-Plateau.

L'objectif de cette rencontre est de favoriser les échanges, d'explorer les opportunités de collaboration économique, artistique, commerciale, culturelle, touristique et des industries créatives entre cette région du Cameroun et les opérateurs économiques ivoiriens.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Faman, a remercié le roi des Bamoun pour sa visite dans les locaux de son institution. « Votre présence parmi nous constitue un rare privilège, car elle honore notre institution et vient surtout rappeler avec éloquence, la profondeur des liens d'amitié et de fraternité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Cameroun », dit-il, soulignant que le roi incarne avec dignité, sagesse et constance, un leadership reconnu au-delà des frontières de son royaume.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« A travers votre engagement constant pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, votre rôle déterminant dans la transmission des valeurs ancestrales, ainsi que votre action soutenue en faveur du développement de votre communauté, vous vous imposez aujourd'hui comme l'une des figures majeures de la promotion de l'identité africaine dans le monde contemporain », a insisté Touré Faman.

Pour lui, sa distinction parmi les 100 jeunes personnalités les plus influentes d'Afrique ne relève pas du hasard, elle vient consacrer un parcours remarquable, marqué par le dynamisme, la vision et une volonté affirmée de bâtir des passerelles durables entre la culture et l'économie, la tradition et la modernité.

Selon Touré Faman, la région du Noun est reconnue d'une part pour la richesse exceptionnelle de son patrimoine artistique et artisanal, notamment à travers la sculpture, le travail du bronze, l'architecture traditionnelle et les symboles royaux qui font sa renommée, et 'autre part, elle se distingue par un tissu économique en structuration porté par l'agriculture, l'artisanat et le commerce en développement.

A en croire le président de la Cci-CI, son institution se positionne à la fois comme une plateforme de dialogue entre tradition et économie moderne, un facilitateur de partenariats et un accompagnateur de la mise en place de chaînes de valeur dans les secteurs culturel et touristique. « La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun apparaît aujourd'hui comme un potentiel encore largement sous-exploité, mais dont les perspectives sont particulièrement prometteuses », a déclaré Touré Faman.

« Votre présence parmi nous aujourd'hui dépasse le cadre d'une simple visite, car ele constitue un signal fort. Elle démontre que tradition et modernité peuvent avancer de concert, et que la culture africaine est devenue aujourd'hui un véritable levier de développement économique et de construction d'une prospérité partagée », a indiqué Touré Faman, promettant de faire de cette rencontre, le point de départ d'une coopération encore plus diversifiée et plus ambitieuse entre la Côte d'Ivoire et la Cameroun.

Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun s'est, pour sa part, réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et a invité le président de la Cci-CI, Touré Faman, à prendre part au Festival NGUON 2026, prévu du 4 au 13 décembre 2026, à Foumban, un événement culturel majeur du royaume Bamoun.

Mais avant, Pierre de Gaitan, administrateur de société, membre du conseil municipal de la ville de Bordeaux, a présenté les opportunités d'investissement offertes par la région du Noun, reconnue pour son fort potentiel économique, culturel et touristique. Cette région, berceau du peuple Bamoun, se distingue notamment par la richesse de son patrimoine artistique et artisanal, son agriculture, son commerce en développement ainsi que ses sites emblématiques, à l'image du Palais Royal de Foumban.

En marge de cette rencontre, s'est tenue une exposition de tableaux et de peintures murales de la Galerie Houkami Guyzagn qui a signé un partenariat avec la Cci-CI.