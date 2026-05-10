Cote d'Ivoire: Surveillance de la phase de présélection des concours directs de l'Ena - Les inscriptions démarrent le lundi 11 mai

9 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck YEO

Les inscriptions pour les personnes désirant postuler à la surveillance des compositions de la phase de présélection des concours directs d'entrée en 2027 à l'Ecole nationale d'administration (Ena), se feront du lundi 11 au vendredi 15 mai 2026.

Ces inscriptions se feront sur le site web de l'Ena : www.ena.ci, dans la limite des places disponibles, annonce le directeur général de l'Ena, Narcisse Sery Yessoh, dans un communiqué en date du mercredi 6 mai 2026.

Pour faire acte de candidature, il faut être fonctionnaire en activité (à l'exception des personnels de l'Ena), être disponibles aux dates fixées pour les compositions, et ne pas être candidat aux différents concours organisés par l'Ena.

Rappelons que les compositions se dérouleront le samedi 30 mai 2026 pour les cycles supérieur et moyen supérieur, et le dimanche 31 mai 2026, pour le cycle moyen.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.