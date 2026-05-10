Cote d'Ivoire: Surveillance de la phase de présélection des concours directs de l'Ena - Les inscriptions démarrent le lundi 11 mai

Les inscriptions pour les personnes désirant postuler à la surveillance des compositions de la phase de présélection des concours directs d'entrée en 2027 à l'Ecole nationale d'administration (Ena), se feront du lundi 11 au vendredi 15 mai 2026.

Ces inscriptions se feront sur le site web de l'Ena : www.ena.ci, dans la limite des places disponibles, annonce le directeur général de l'Ena, Narcisse Sery Yessoh, dans un communiqué en date du mercredi 6 mai 2026.

Pour faire acte de candidature, il faut être fonctionnaire en activité (à l'exception des personnels de l'Ena), être disponibles aux dates fixées pour les compositions, et ne pas être candidat aux différents concours organisés par l'Ena.

Rappelons que les compositions se dérouleront le samedi 30 mai 2026 pour les cycles supérieur et moyen supérieur, et le dimanche 31 mai 2026, pour le cycle moyen.