Cote d'Ivoire: Concours directs d'entrée à l'ENA - La phase de présélection se déroulera à Abengourou, Abidjan, Daloa et Yamoussoukro

Les compositions de la phase de présélection des concours directs d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (Ena) se dérouleront à Abengourou, Abidjan, Daloa et Yamoussoukro.

L'information a été donnée par le directeur général de l'Ena, Narcisse Sery Yessoh, via un communiqué en date du mercredi 6 mai 2026.

Ces compositions se feront pour les cycles supérieur et moyne supérieur, le samedi 30 mai 2026, de 8h à 11h et de 13h à 16H.

Pour le cycle moyen, ces épreuves se tiendront le dimanche 31 mai 2026, de 8h à 11 heures.

En ce qui concerne les concours professionnels, les compositions de la phase d'admissibilité se dérouleront à Abidjan, du mercredi 10 au vendredi 12 juin 2026 (cycle supérieur), les mardi 16 et mercredi 17 juin 2026 (cycle moyen supérieur) et du jeudi 18 au vendredi 19 juin 2026 (cycle moyen).

« Quel que soit le concours, les candidats sont tenus d'être présents en salle de composition au plus tard à 7h30 , pour les épreuves de la matinée, et à 12h30, pour celles de l'après-midi, munis de leur convocation et de l'une des pièces suivantes en cours de validité : la Carte nationale d'identité (Cni) ou le passeport », précise le communiqué.