Cote d'Ivoire: Projet de zone logistique et industrielle à Bouaké - L'étude de faisabilité officiellement lancée

C'est la salle polyvalente de l'hôtel de ville de Bouaké qui a abrité le vendredi 8 mai 2026, la cérémonie de lancement officiel de l'étude de faisabilité du projet zone logistique et industrielle de Bouaké (Zlib).

La future zone logistique et industrielle de Bouaké répond à des enjeux nationaux qui s'articulent autour de trois axes : désengorger du port autonome d'Abidjan et fluidifier les chaînes d'approvisionnement nationaux ; rapprocher les outils de production des bassins agricoles du Centre, du Nord et l'Ouest du pays, et créer massivement des emplois durables pour la jeunesse ivoirienne.

Le Bnetd a été mandaté pour conduire l'étude de faisabilité technique, économique, environnementale et sociale d'une durée de dix mois. Elle devra répondre à des questions clés : la structuration de la zone, les activités prioritaires à promouvoir, le mode de gestion, le plan d'indemnisation des personnes impactées et le coût total des investissements.

Quatre villages sont concernés par ce projet : Pinikro, Bendèkouassikro, Akanzakro et N'Dakro. Le projet Zlib est inscrit dans le Plan national de développement (Pnd :2026-2030) et dans le Plan national de la logistique 2026-2040, un programme d'envergure dont le coût global est estimé à 9 800 milliards de Fcfa (environ 15 milliards d'euros).

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Le directeur de cabinet adjoint, Abdoulaye Alliagui, représentant le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a rappelé que ce projet s'inscrit dans la politique ambitieuse d'aménagement du territoire impulsée par le Président de la République Alassane Ouattara, avec pour objectif de faire de chaque région, un pôle de croissance.

« Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, carrefour historique entre le Nord et le Sud, l'Ouest et l'Est, a une vocation naturelle, devenir un hub logistique majeur de l'Afrique de l'Ouest », dit-il, soulignant que le gouvernement a déclaré d'utilité publique le site retenu d'environ 550 hectares situé à proximité de l'échangeur de Sakassou sur l'autoroute du Nord.

A noté que Yamoussoukro a déjà engagé son propre projet de plateforme logistique multifonctionnelle de 28,5 hectares à Kokrenou-Ouest dont les travaux sont prévus entre 2027 et 2028 pour une ouverture prévue pour 2029. La ville d'Adzopé s'apprête également à suivre cet exemple.

Source : Sercom