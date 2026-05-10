Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour le respect de l'emblème de la Croix-Rouge et le renforcement du soutien aux actions humanitaires en RDC

Les responsables de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo plaident pour le respect de l'emblème de leur organisation et le renforcement du soutien aux actions humanitaires, dans un contexte marqué par de multiples crises à travers le pays.

Ils ont réitéré cet appel à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, célébrée le 8 mai de chaque année. Cette journée a permis de rappeler le rôle essentiel des volontaires dans l'assistance humanitaire apportée aux communautés affectées par les conflits armés, les catastrophes naturelles et les épidémies.

Dans son intervention, le président national de la Croix-Rouge de la RDC, Grégoire Mateso, a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale en faveur des populations en détresse.

« En cette Journée mondiale de la Croix-Rouge, je lance un appel solennel à la solidarité et à l'action. La situation humanitaire en RDC est critique et la Croix-Rouge, même avec ses partenaires, ne peut y faire face seule. Nous demandons un renforcement du financement de l'action humanitaire dans notre pays (NDLR: RDC) », a-t-il souligné.

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Au cours de cette rencontre, les volontaires ont également insisté sur la nécessité de protéger l'emblème de la Croix-Rouge, souvent victime d'utilisations abusives sur le terrain, ce qui expose les humanitaires à des risques supplémentaires

« Cet emblème protège les volontaires, les matériels et les biens de la Croix-Rouge. Nous demandons à la population de faire confiance à la Croix-Rouge, car dans presque chaque village de la RDC, il y a au moins un volontaire de la Croix-Rouge », a fait savoir Grégoire Mateso.

Face à l'ampleur des besoins humanitaires dans le pays, les responsables de cette organisation appellent les autorités, la population et les partenaires humanitaires à soutenir davantage les actions menées sur le terrain au bénéfice des communautés vulnérables.

Cette année, la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été célébrée sous le thème : « Unis dans l'humanité ».