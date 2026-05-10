Congo-Kinshasa: A Kalemie, le bourgmestre de Lukuga désapprouve la motion de défiance qui le vise

Le bourgmestre de la commune de Lukuga, à Kalemie (province du Tanganyika), Joseph Zedi, a exprimé mercredi 6 mai son désaccord face à la motion de défiance déposée contre lui.

Dans une déclaration publique, il estime que cette démarche bafoue la note circulaire du ministre de l'Intérieur, relative aux rapports administratifs entre les conseils communaux et les exécutifs communaux.

Dans cette note circulaire du 22 avril dernier, le ministre de l'Intérieur a rappelé que, suite au non-parachèvement du processus électoral au niveau local, l'administration territoriale congolaise fait face à la coexistence de deux régimes administratifs au sein des communes :

les conseils communaux issus des élections locales, et les exécutifs communaux issus de la nomination.

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La correspondance ministérielle précise par ailleurs qu'en cas de faute grave constatée à charge d'un bourgmestre ou de son adjoint, le Conseil communal est tenu de saisir immédiatement le ministre de l'Intérieur, seul habilité à exercer son pouvoir hiérarchique sur l'organe ou l'acte concerné.

Joseph Zedi rejette également les allégations contenues dans la motion de défiance, notamment celles relatives à l'insécurité, à l'insalubrité et au non-dépôt du budget communal.

S'exprimant au nom du bourgmestre, Jean Kasongo, l'un de ses représentants, a réfuté ces accusations.

« L'insécurité évoquée ne relève pas de la compétence de l'exécutif communal. Il existe, au niveau provincial, un ministre en charge de la sécurité. Quant à l'insalubrité, les conseillers savent que chaque jeudi, une opération de Salongo est organisée dans la commune de Lukuga », a-t-il expliqué.

Le bourgmestre de Lukuga appelle ainsi au respect des textes légaux et réglementaires régissant l'administration territoriale, tout en dénonçant ce qu'il considère comme une initiative irrégulière de la part du conseil communal.