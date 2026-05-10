Congo-Kinshasa: Martin Fayulu s'oppose à un éventuel troisième mandat du Président Félix Tshisekedi

Le coordonnateur de la plateforme politique LAMUKA, Martin Fayulu, a affirmé, vendredi 8 mai, son intention de mobiliser la population pour contrer toute tentative de prolongation du pouvoir en dehors du cadre constitutionnel.

Il réagissait au lendemain de la conférence de presse du président de la République, Félix Tshisekedi, tenue à Kinshasa.

« Nous allons mobiliser le peuple. Le peuple m'entend. Quand je dis que nous allons mobiliser le peuple, je serai devant le peuple congolais pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi s'il tente un troisième mandat », a déclaré Martin Fayulu.

Face à la presse et à ses militants, cet opposant politique a rappelé que la question du troisième mandat présidentiel avait déjà été rejetée par le peuple congolais à l'époque de Joseph Kabila, affirmant sa détermination à s'y opposer à nouveau.

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Martin Fayulu a ainsi répondu directement aux récentes déclarations du chef de l'État, faites lors de son point de presse.

Pour le leader de LAMUKA, les articles 87 à 90 évoqués dans le débat en cours constituent une entorse grave à l'ordre constitutionnel.

« J'avais dit à Kabila, avec Félix Tshisekedi à ses côtés, nous nous sommes battus ensemble. Nous avions fixé une ligne rouge : le troisième mandat. Kabila n'en aura pas. Tshisekedi n'en aura pas non plus. Parce qu'il n'est pas plus fort que le peuple congolais. Après Dieu, c'est le peuple. Et ce peuple a décidé qu'il n'y aura jamais quelqu'un dans ce pays qui fera un troisième mandat », a-t-il insisté.

Cette sortie médiatique de Martin Fayulu intervient dans un climat politique de plus en plus tendu, marqué par des débats intenses autour d'un éventuel changement ou d'une révision de la Constitution, désormais au coeur de l'actualité nationale.

Avant lui, Delly Sessanga, président du parti ENVOL, avait également pris position sur cette question. Il s'était dit en désaccord avec toute tentative de prolongation du pouvoir, estimant que la RDC ne peut se permettre un nouveau cycle de tensions institutionnelles.

Il avait appelé les forces démocratiques à s'opposer fermement à toute initiative remettant en cause le respect de la Constitution