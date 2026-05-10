Ile Maurice: Un arsenal de drogues d'une valeur de Rs 700 000 saisi à Curepipe

Une opération menée par les officiers de l'ADSU dans la région de Curepipe a abouti à une importante saisie de drogues synthétiques et de stupéfiants, dont la valeur marchande est estimée à environ Rs 700,000 sur le marché local. Cannabis, cocaïne, résine de cannabis, LSD, méthamphétamine, ecstasy et psychotropes ont été découverts lors d'une perquisition ciblée dans une maison familiale.

L'intervention policière s'est déroulée le 8 mai vers 8 heures du matin. Les limiers de l'ADSU ont procédé à une fouille minutieuse de la résidence à Curepipe de Deepak Kumar Ramparsad, un homme de 53 ans. Ce dernier étant absent au moment de l'opération, la perquisition s'est déroulée en présence de son frère, un commerçant âgé de 50 ans. Les enquêteurs ont ainsi découvert plusieurs sachets contenant différentes variétés de drogues soigneusement dissimulées dans des bocaux en verre, des contenants en plastique et des emballages hermétiques.

Les policiers ont saisi environ 37,65 g de cannabis, 40,99 g de résine de cannabis, 4,03 g de cocaïne, 0,43 g de méthamphétamine, plusieurs comprimés soupçonnés d'être des psychotropes, deux morceaux de LSD, trois gummies infusés au cannabis ainsi que plusieurs doses d'ecstasy. Une balance électronique et une importante quantité de feuilles à rouler des cigarettes ont également été récupérées, renforçant les soupçons d'activités liées à la distribution de stupéfiants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face aux éléments recueillis lors de la perquisition, le frère du suspect avait d'abord été arrêté pour les besoins de l'enquête, puis relâché sans condition. Quant au principal suspect, Deepak Kumar Ramparsad, il s'est présenté quelques heures après la descente policière, soit vers 13 h 56, aux bureaux de l'ADSU où il a été arrêté. Il est détenu au centre de Vacoas pour trafic de drogue présumé. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue du réseau et l'origine exacte des différentes substances saisies.