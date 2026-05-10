Ile Maurice: Un motocycliste succombe après neuf jours de lutte entre la vie et la mort

Un grave accident de la route survenu à hauteur de Permoglaze, sur la New Trunk Road à Riche-Terre, a finalement coûté la vie à un motocycliste de 74 ans après plusieurs jours passés en soins intensifs.

Le drame remonte au 29 avril. Les policiers du poste de Terre-Rouge ont été mandés sur les lieux après une collision impliquant deux voitures et une motocyclette. Selon les premières constatations, une voiture de marque Mazda de couleur bleue conduite par Mohammad Ally Aly Amboora, est entrée en collision avec une autre Mazda grise conduite par Mohun Marie Lindslay Dolane Herold, un directeur âgé de 55 ans habitant Baie-du-Tombeau.

La motocyclette Honda pilotée par Louis Serge Mamerou, un pensionné de Roche-Bois, a également été impliquée dans l'impact. Grièvement blessé, le motocycliste avait été pris en charge par le SAMU avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital SSRN. Son état de santé étant alors été jugé critique, il avait été admis à l'unité de soins intensifs. Les policiers ont procédé aux relevés d'usage sur place. La route était sèche et il n'y avait pas de travaux en cours au moment des faits. Des tests d'alcoolémie effectués sur les deux automobilistes se sont révélés négatifs. Il ressort également que la zone où s'est produit l'accident n'est pas couverte par des caméras de surveillance.

Après neuf jours de combat contre la mort, Louis Serge Mamerou a finalement rendu l'âme le 8 mai 2026. L'autopsie pratiquée dans la journée par le Dr Maxwell Monvoisin, à la morgue de l'hôpital Dr Jeetoo, a attribué la cause du décès à une «hémorragie sous-arachnoïdienne». Le corps du septuagénaire a ensuite été remis à ses proches pour les funérailles. Une enquête policière est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision mortelle.

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