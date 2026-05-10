Ile Maurice: Dr Vasantrao Gujadhur - «Il y a eu beaucoup d'irrégularités dans le départ de Ras Natty Baby pour l'Inde»

interview

Le départ pour l'Inde du défunt chanteur de seggae Ras Natty Baby alors que les médecins du service public l'avaient déclaré médicalement inapte à voyager, l'autorisation de voyage signée par un médecin figurant sur le panel d'Air Mauritius, sont autant d'éléments qui font dire au Dr Vasantrao Gujadhur, Senior Advisor au ministère de la Santé, que cette affaire est truffée d'irrégularités. Il se demande quel a été le rôle de l'OMCA dans tout cela.

🔵 Comment réagissez-vous au fait que Ras Natty Baby ait pris l'avion pour l'Inde alors que vous avez révélé que les médecins du secteur public l'avaient déclaré médicalement inapte à voyager ? Le patient avait beaucoup de complications de santé, mais je ne révélerai pas ses comorbidités.

Il était hospitalisé pour des soucis de santé et surtout, il était âgé. Lorsqu'il était en traitement à l'hôpital, son état a empiré et il avait été placé à l'unité des soins intensifs. Des spécialistes le suivaient de près. Le 8 avril au matin, Ras Natty Baby a décidé de quitter l'hôpital, malgré les nombreuses visites qu'il avait reçues de politiciens. Il ne faut pas oublier que c'était une légende qui mérite le respect. Les médecins lui ont dit que c'était risqué de quitter l'hôpital, qu'il était unfit to be discharged et surtout médicalement inapte à voyager. Vers 18 h 30, il a insisté pour quitter l'hôpital malgré que le médecin lui ait dit de ne pas le faire. Un responsible party a signé la sortie contre avis médical (Discharge against Medical Advice). C'est à ce moment-là que l'OMCA est venue le récupérer. Il a pris le vol pour Delhi à 21 h 15. C'est à se demander quand son billet d'avion a été préparé et surtout, qui lui a donné un papier médical pour partir ? Nous avons appris que le 6 avril au matin, une délégation de l'OMCA est venue le voir. Cela semble être un coup planifié.

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🔵 Vous avez dit que Ras Natty Baby est parti pour l'Inde sans aucun membre de sa famille. Qui est donc ce mystérieux «responsible party» qui a signé sa sortie contre avis médical ?

Il y a des documents à remplir pour ce genre de transfert et, sur l'un des documents, il est indiqué qu'un ami l'accompagnait et que c'est lui qui a rempli ce document. Mais qui est-ce, je l'ignore ? De même, pour voyager, il faut un papier signé par un médecin qualifié après qu'il a examiné le patient. Ce document, après signature, doit être fourni au minimum 24 heures avant l'arrivée du patient à l'aéroport. Ce papier a été signé par un médecin figurant sur le panel d'Air Mauritius, chargé de signer les certificats de fit for travel. Comment a-til signé cela en sachant que sa licence avait expiré ? Combien de fois cela s'est-il produit et surtout, est-ce que l'OMCA n'était pas au courant ? Où ce médecin a-t-il examiné le patient, sachant qu'il a quitté l'hôpital à 18 h 15 pour prendre un vol à 21 h 15 ? Ils disent qu'il est passé par une clinique privée, mais la clinique doit avoir un document qui le certifie. Le médecin qui a rempli le formulaire médical pour qu'il puisse voyager n'a même pas signé le document et, pour l'accompagnement du patient, il n'y avait personne. Il y a beaucoup d'irrégularités dans cette affaire.

🔵 Si les directives des médecins mauriciens avaient été respectées et si Ras Natty Baby n'avait pas pris l'avion pour l'Inde, serait-il encore en vie aujourd'hui ?

Nous n'avons aucun contrôle sur les événements et nul ne sait ce qui aurait pu se passer mais ce patient avait beaucoup de comorbidités et avait été admis à l'unité des soins intensifs. On l'a retiré de l'hôpital, mis dans un avion alors qu'il était déjà stressé. Est-ce que cela ne l'a pas stressé davantage, surtout qu'il a fait ce déplacement sans être accompagné d'un membre de sa famille ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre.

🔵 Un document en notre possession, rempli au Park Hospital en Inde par l'OMCA pour l'admission de Ras Natty Baby, indique comme nationalité «Indian» et comme religion «Hindu». Quelle lecture avez-vous de cela ?

Ah, cela donne une autre lecture et confirme d'autres irrégularités. Par exemple, c'est un certain Shah Rukh Khan, qui accompagnait Ras Natty Baby comme ami. Qui est-ce ? Quand l'OMCA insiste pour dire que nous payons trop cher en Inde à cause des overseas rates, c'est normal car nous ne sommes pas Indiens. Les Mauriciens qui possèdent un certificat Global Organisation of People of Indian Origin (GOPIO) peuvent effectivement payer l'Indian Rate. Or, l'OMCA affirme que nous pouvons payer le tarif indien. Je dois donc comprendre que la stratégie était de le faire passer pour un Indien afin qu'il bénéficie du tarif local. Il faut savoir que la GOPIO est une organisation internationale qui rassemble les personnes de la diaspora indienne afin de promouvoir leurs intérêts, leur culture et leurs échanges. Ce n'est pas un «papier» physique.