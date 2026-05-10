Ile Maurice: Plus de 50 chiens attendent une famille - Grand week-end d'adoption à Bagatelle

Les amoureux des animaux ont rendez-vous ce week-end des 9 et 10 mai au Bagatelle Mall pour une grande opération d'adoption organisée par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) en collaboration avec Zoomania et Vetmania. L'événement mettra en avant plus de 50 chiens en attente d'une nouvelle famille.

Chiots, jeunes chiens ou adultes : tous espèrent trouver un foyer aimant à travers cette initiative placée sous le signe de l'adoption responsable. Les animaux proposés bénéficieront déjà de plusieurs soins essentiels - vaccination, déparasitage, pose de microchip, enregistrement et stérilisation, le tout offert gratuitement aux adoptants. À travers cette campagne, les organisateurs souhaitent également sensibiliser le public à la protection animale et à l'importance de réduire le nombre de chiens abandonnés dans le pays. L'objectif est non seulement de sauver des animaux, mais aussi d'encourager les Mauriciens à privilégier l'adoption plutôt que l'achat.

Cette initiative intervient dans un contexte où la MSAW poursuit activement ses campagnes de contrôle et d'identification canine à travers l'île. Rappelons qu'elle a déjà procédé à l'enregistrement et la pose de puces électroniques sur plus de 12 000 chiens à Maurice, une étape importante dans la lutte contre l'abandon et la maltraitance animale.

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Les organisateurs lancent également un appel à la solidarité du public pour partager massivement l'information et donner un maximum. Les personnes intéressées peuvent se rendre directement au stand installé à Bagatelle durant le week-end ou contacter les organisateurs aux numéros suivants : 5251 9801, 464 5084 ou 466 7154.

Sous le slogan We Are One Team, les équipes de Zoomania, Vetmania et de la MSAW espèrent offrir une seconde chance à des dizaines de chiens en quête d'affection et de sécurité.