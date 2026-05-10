Ile Maurice: Une tendance globale toujours sous contrainte

Les niveaux des réservoirs restent sous pression.

Au 7 mai, le taux de remplissage global s'élevait à 62,74 millions de mètres cubes, soit 68 % de la capacité totale. Ce niveau enregistre toutefois une légère progression par rapport à la même période en 2025 (66,8 %), mais demeure nettement inférieur à la moyenne à long terme, établie à 88,9 %.

Dans le détail, les écarts entre les réservoirs restent importants. Ainsi, Mare-aux-Vacoas, principal réservoir du pays, affiche un taux de 51,3 %, en légère hausse par rapport à 49,9 % à la même date l'an dernier, mais encore loin de sa moyenne de 83,8 %. En revanche, La Nicolière enregistre une baisse significative, passant de 100 % en 2025 à 66,9 %. De même, Piton du Milieu recule, de 100 % à 85,6 %, tout comme La Ferme, qui glisse de 60,5 % à 50,3 %. À l'inverse, certains réservoirs affichent une amélioration. Mare-Longue progresse nettement, de 55,4 % à 88,1 %, tandis que Midlands enregistre une légère hausse, de 76,7 % à 79,8 %. Bagatelle suit également cette tendance haussière, atteignant 79,4 % contre 70,5 % un an plus tôt.

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Dans ce contexte hydrologique contrasté, marqué par des pluies inégales et une demande toujours élevée, la pression sur les ressources en eau reste importante. Par ailleurs, les stations de pompage dépendent de l'électricité fournie par le CEB, produite en grande partie à partir d'huile lourde, ce qui ajoute une contrainte supplémentaire à la gestion de l'approvisionnement.

Lors d'une visite au réservoir de Mare-aux-Vacoas le mois dernier, le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, avait annoncé plusieurs mesures, dont la réduction des heures de distribution d'eau dans certaines régions et des actions ciblées pour limiter le gaspillage.

Enfin, la saison hivernale ne devrait pas permettre une reconstitution significative des réserves, les précipitations attendues étant généralement insuffisantes pour remplir les réservoirs.