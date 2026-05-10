Ile Maurice: Une tendance globale toujours sous contrainte

9 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Les niveaux des réservoirs restent sous pression.

Au 7 mai, le taux de remplissage global s'élevait à 62,74 millions de mètres cubes, soit 68 % de la capacité totale. Ce niveau enregistre toutefois une légère progression par rapport à la même période en 2025 (66,8 %), mais demeure nettement inférieur à la moyenne à long terme, établie à 88,9 %.

Dans le détail, les écarts entre les réservoirs restent importants. Ainsi, Mare-aux-Vacoas, principal réservoir du pays, affiche un taux de 51,3 %, en légère hausse par rapport à 49,9 % à la même date l'an dernier, mais encore loin de sa moyenne de 83,8 %. En revanche, La Nicolière enregistre une baisse significative, passant de 100 % en 2025 à 66,9 %. De même, Piton du Milieu recule, de 100 % à 85,6 %, tout comme La Ferme, qui glisse de 60,5 % à 50,3 %. À l'inverse, certains réservoirs affichent une amélioration. Mare-Longue progresse nettement, de 55,4 % à 88,1 %, tandis que Midlands enregistre une légère hausse, de 76,7 % à 79,8 %. Bagatelle suit également cette tendance haussière, atteignant 79,4 % contre 70,5 % un an plus tôt.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce contexte hydrologique contrasté, marqué par des pluies inégales et une demande toujours élevée, la pression sur les ressources en eau reste importante. Par ailleurs, les stations de pompage dépendent de l'électricité fournie par le CEB, produite en grande partie à partir d'huile lourde, ce qui ajoute une contrainte supplémentaire à la gestion de l'approvisionnement.

Lors d'une visite au réservoir de Mare-aux-Vacoas le mois dernier, le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, avait annoncé plusieurs mesures, dont la réduction des heures de distribution d'eau dans certaines régions et des actions ciblées pour limiter le gaspillage.

Enfin, la saison hivernale ne devrait pas permettre une reconstitution significative des réserves, les précipitations attendues étant généralement insuffisantes pour remplir les réservoirs.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.