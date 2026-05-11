Ile Maurice: Paul Bérenger relance le combat sous le signe de l'étoile

Ambiance chaleureuse et militante, ce samedi après-midi, à la municipalité de Vacoas-Phoenix, à l'occasion du congrès fondateur du Fron Militan Progresis (FMP). Militants et sympathisants ont répondu présents en grand nombre pour assister au lancement officiel de ce nouveau parti politique issu d'une dissidence de l'ancien MMM.

Dès leur arrivée dans la salle, Paul Bérenger, Joanna Bérenger et Chetan Baboolall ont été accueillis par de longs applaudissements. Première à prendre la parole, Joanna Bérenger a tenu un discours très critique envers le système politique actuel. L'ancienne junior minister a expliqué qu'elle croyait au changement, mais estime aujourd'hui que le système constitue un obstacle aux réformes profondes. Elle a dénoncé une politique où les intérêts privés prennent, selon elle, une place excessive.

Pour Joanna Bérenger, le FMP représente une rupture avec un modèle politique qu'elle juge inefficace. Elle a expliqué que la création du mouvement découle d'un refus de participer à des pratiques qui trahissent la confiance de la population. Elle a également appelé à ne pas banaliser les dérives et la corruption, tout en affirmant vouloir redonner du courage et de la crédibilité à l'engagement politique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant ensuite la parole, Chetan Baboolall a salué le «courage» de Paul Bérenger. Selon lui, sans ce dernier, l'Alliance du changement n'aurait jamais remporté les dernières élections avec un score de 60-0. Il a également adressé des critiques au gouvernement après les récents propos du Premier ministre, Navin Ramgoolam, concernant un éventuel second mandat.

Paul Bérenger a, pour sa part, dévoilé le symbole électoral que le parti souhaite proposer : une étoile. Sous les applaudissements des militants, il a affirmé que le FMP entend poursuivre le combat politique engagé depuis 1969 autour des dix principes fondateurs ayant servi de base au MMM, notamment la justice sociale, l'éducation, la santé ainsi que la souveraineté de Maurice sur les Chagos et Tromelin.