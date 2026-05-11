Ile Maurice: Le partenariat UE-Maurice à l'honneur

À l'occasion de la Journée de l'Europe, célébrée le 9 mai, une réception a été organisée hier à l'Atrium de Telfair, à Moka. L'ambassadeur de l'Union européenne à Maurice, Oskar Benedikt, en a été l'hôte.

La Fête de l'Europe rappelle les fondements sur lesquels l'Union européenne est bâtie, à savoir la coopération, la paix et la solidarité. L'Union européenne est née, après la Seconde Guerre mondiale, de la volonté d'anciens pays en conflit de privilégier la coopération et la paix, une dynamique résumée dans la devise «Unie dans la diversité». Elle demeure un projet de paix, récompensé par le prix Nobel en 2012.

Cet événement est également l'occasion de mettre en avant le partenariat entre l'Union européenne et Maurice, ainsi que l'action conjointe des secteurs public, privé et de la société civile, unis autour de valeurs communes. Dans ce cadre, les dirigeants mauriciens, dont le Premier ministre, Navin Ramgoolam, le président de la République, Dharam Gokhool, la Deputy Prime Minister, Arianne Navarre-Marie, ont pris part à la célébration. Celle-ci a été marquée par une exposition de projets réunissant plusieurs partenaires de l'Union européenne à Maurice.

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Les invités ont donc pu découvrir les initiatives menées avec, entre autres, le ministère de l'Agro-industrie, le Mauritius Sugar Syndicate, la Mauritius Chamber of Agriculture, ainsi que plusieurs organisations et institutions telles que l'Association mauricienne des Femmes Chefs d'Entreprise, Kinouété, la Beachcomber Fondation Espoir et Développement et Reef Conservation. Aussi des établissements académiques et environnementaux dont l'Université de Maurice, l'Université de Technologie, le Mauritius Institute of Education, le Mahatma Gandhi Institute ainsi que la Mauritius Wildlife Foundation.