Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie annonce un suivi accru des subventions

Une cérémonie de remise de subventions aux associations féminines affiliées au National Women's Council (NWC) ainsi que la remise des prix du concours She Creates se sont tenues ce samedi 9 mai à l'auditorium Octave Wiehe, à Réduit.

L'événement s'est déroulé en présence de la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, qui a annoncé une nouvelle orientation du gouvernement sur les aides accordées aux associations féminines.

Dans son discours, la ministre a affirmé que le gouvernement souhaite désormais renforcer le suivi et le contrôle des subventions octroyées aux organisations affiliées au NWC. «Chaque roupie doit servir à transformer des vies», a-t-elle déclaré devant les représentantes d'associations venues des quatre coins du pays.

Cette année, le ministère a accordé des subventions à 474 associations féminines ainsi qu'aux neuf comités régionaux du NWC. Un investissement public important qui, selon la ministre, doit produire des résultats «visibles, mesurables et concrets» sur le terrain.

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Arianne Navarre-Marie a dénoncé certaines structures «qui n'existent que sur le papier» ou encore des subventions utilisées sans impact réel pour les femmes concernées. Elle a ainsi annoncé la volonté du gouvernement de mettre fin à «la logique de l'assistanat» afin de privilégier une approche axée sur l'autonomisation et la responsabilisation.

La ministre a également insisté sur le rôle accru des comités régionaux, appelés à assurer un meilleur suivi des projets et à rendre davantage de comptes. «Ce n'est pas une punition, mais une question de respect envers les femmes que nous servons», a-t-elle soutenu.

Lors de cette cérémonie, la ministre a aussi salué le potentiel créatif et entrepreneurial des femmes mauriciennes. À travers le concours She Creates, plusieurs participantes ont été récompensées dans différentes catégories, notamment le Pattern Challenge, le Draping Challenge, le Transformation Challenge et le Zero Waste Challenge.

Selon elle, ces initiatives démontrent que les femmes mauriciennes jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social du pays. Le gouvernement entend ainsi poursuivre son soutien aux femmes entrepreneures et aux associations, tout en imposant davantage de rigueur, de transparence et d'efficacité dans la gestion des fonds publics.