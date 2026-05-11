Afrique de l'Est: L'Éthiopie, témoignage vivant de la véritable image de l'Afrique - Les influenceurs sur les réseaux sociaux

Addis Ababa — Selon les influenceurs des réseaux sociaux, l'Éthiopie incarne un exemple vivant et éloquent du véritable potentiel et de la réalité dynamique de l'Afrique.

S'adressant à l'ENA lors du Sommet africain des influenceurs des réseaux sociaux (ASMIS) 2026 à Addis-Abeba, Boyzee Krish, originaire de Sierra Leone, a souligné que les progrès de l'Éthiopie remettent directement en cause et démantèlent les discours négatifs qui perdurent depuis longtemps au sujet du continent.

« L'Éthiopie est un exemple vivant qui montre que l'Afrique n'est pas "sombre". L'Éthiopie est un rayon de lumière, et en tant que partie intégrante de notre continent, elle nous rend profondément fiers. Nous sommes incroyablement heureux d'être ici pour en être témoins de nos propres yeux », a déclaré M. Krish.

Il a exprimé son vif désir de revivre sa première expérience mémorable en Éthiopie, soulignant que, comme cela lui avait semblé si nouveau, il aimerait beaucoup revivre tout cela.

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Soulignant l'importance de réunir à Addis-Abeba des influenceurs issus de toute l'Afrique, il a fait remarquer : « Nous sommes tous ici aujourd'hui, ce qui signifie que je vais apprendre d'un autre pays, et qu'un autre pays va apprendre de moi. »

Il a ajouté que ce rassemblement représentait un échange essentiel de culture et d'idées.

Il a ainsi précisé qu'il s'agissait d'un échange de culture, d'idées, de paix, d'amour et d'unité, les influenceurs se réunissant pour faire évoluer les mentalités et montrer la véritable image de l'Afrique.

« Soyons une Afrique unie. Rassemblons-nous. Embrassons ce rêve. Parlons d'une seule voix. Ayons une seule et même détermination. Travaillons pour un même objectif. »

Il a ajouté qu'en agissant ainsi, l'Afrique deviendrait le continent leader. Selon lui, les influenceurs disposent d'un outil puissant pour avoir un impact positif sur l'Afrique et façonner la véritable image du continent.

Concernant les avantages du sommet, il a déclaré que ceux-ci étaient en réalité essentiels pour créer des réseaux et partager des expériences, soulignant en outre que « tout ce que nous avons vu et appris ici en Éthiopie, je pense que certaines de ces choses seront également transposées dans nos pays ».

Un autre influenceur, Kelvin Gumbi, originaire du Malawi, a fait part de ses impressions sur sa visite, affirmant son désir de longue date de se rendre dans ce pays.

« Je tenais vraiment à venir ici en raison de l'histoire de l'Éthiopie », a-t-il noté. « Et depuis mon arrivée, tout s'est très bien passé. »

Se réjouissant d'avoir pu découvrir de ses propres yeux le patrimoine unique de l'Éthiopie, Gumbi a affirmé que, même s'il reste beaucoup à explorer, l'aspect le plus marquant de son voyage a été le « magnifique lien » qu'il a pu tisser.

À l'issue d'une visite à l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, il a fait remarquer que le pays avait une longueur d'avance considérable en matière de technologie. « J'ai le sentiment que, en tant qu'Africains, c'est à cela que nous devons commencer à réfléchir », a-t-il déclaré. « Nous devons penser à l'avenir. »

« Nous disposons déjà des ressources. Il ne nous reste plus qu'à utiliser ces ressources du mieux possible pour commencer à exporter même nos ressources technologiques, nos talents et tout ce que nous avons. »

Il a également souligné la nécessité de montrer la beauté de l'Afrique, la meilleure culture que le continent ait à offrir, ses ressources, sa musique et sa mode, entre autres.

Le premier Sommet des influenceurs africains sur les réseaux sociaux (ASMIS 2026) s'est tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie, les 7 et 8 mai 2026, réunissant des créateurs de contenu influents issus de plus de 30 pays africains.

Ce sommet an mis en avant le rôle des réseaux sociaux dans la promotion du développement de l'Afrique, le renforcement de l'unité et la redéfinition de l'image du continent.