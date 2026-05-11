Ethiopie: Le Premier ministre Abiy se rend à Djibouti pour assister à la cérémonie d'investiture du président élu Guelleh

Addis Ababa — Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se trouve aujourd'hui à Djibouti pour assister à la cérémonie d'investiture du président élu Ismaïl Omar Guelleh.

« Je tiens à lui adresser mes sincères félicitations et mes meilleurs voeux pour son leadership et son engagement au service du peuple djiboutien », a déclaré le Premier ministre Abiy sur ses réseaux sociaux.

Il a ajouté qu'il espérait que l'amitié de longue date et le partenariat stratégique entre l'Éthiopie et Djibouti continueraient à se renforcer pour la prospérité mutuelle des deux peuples ainsi que pour la paix et la stabilité de la région.

Selon le cabinet du Premier ministre, ce dernier s'est rendu à Djibouti en amont de la cérémonie d'investiture prévue aujourd'hui.

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Cette visite témoigne du partenariat de longue date entre l'Éthiopie et Djibouti, notamment dans les domaines de l'intégration régionale, du commerce, de la connectivité des transports et du développement des infrastructures.

Ismaïl Omar Guelleh a été réélu pour un cinquième mandat à la présidence avec plus de 98 % des voix.

Djibouti a organisé son élection présidentielle le 10 avril 2026, opposant le président sortant Guelleh au candidat de l'opposition Mohamed Farah Samatar.

Au total, 67 observateurs internationaux ont été déployés pour surveiller le scrutin, représentant des organisations régionales et internationales telles que l'Union africaine, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), la Ligue des États arabes et l'Organisation de la coopération islamique.

La mission d'observation de l'Union africaine, la plus importante parmi les équipes déployées, était dirigée par Bernard Makuza, tandis que la délégation de l'IGAD était présidée par l'ancien président éthiopien Mulatu Teshome.

Selon le ministère de l'Intérieur de Djibouti, 256 467 électeurs étaient inscrits à l'échelle nationale, dont plus de 162 000 dans la capitale, Djibouti.

Le scrutin s'est déroulé dans 712 bureaux de vote, dont 413 situés à Djibouti, ce qui met en évidence la forte concentration de l'électorat urbain dans le pays.

Selon les analystes, cette élection a suscité un vif intérêt tant au niveau régional qu'international en raison de la situation stratégique de Djibouti au bord de la mer Rouge et de son rôle en tant que pôle régional majeur en matière de commerce et de sécurité.