Ethiopie: Des influenceurs africains des réseaux sociaux se rendent à Adama et saluent l'hospitalité de la ville

Addis Ababa — Les participants au Sommet des influenceurs africains sur les réseaux sociaux (ASMIS) 2026 se sont rendus à Adama, où ils ont découvert les attractions culturelles de la ville et ont salué son accueil chaleureux, son cadre paisible et ses paysages naturels époustouflants.

Au cours de leur visite, les influenceurs ont parcouru plusieurs quartiers de la ville et ont découvert des traditions qui reflètent le riche patrimoine culturel de l'Éthiopie.

De nombreux participants se sont dits impressionnés par ce qu'ils ont vu et ont décrit Adama comme une destination dynamique et accueillante.

Les visiteurs ont souligné la gentillesse des habitants et ont salué la ville pour son atmosphère paisible et sa forte identité culturelle.

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Ils ont également mis en avant la situation géographique unique d'Adama, le long de la vallée du Grand Rift, décrivant ses paysages à couper le souffle comme l'un des atouts les plus remarquables de la ville.

Selon les participants, cette visite a renforcé l'image de l'Éthiopie en tant que pays qui met en valeur la beauté, la diversité et la richesse culturelle de l'Afrique.

Cette visite a fait suite à la conclusion réussie du premier Sommet des influenceurs africains sur les réseaux sociaux, qui s'est tenu jeudi au Musée commémoratif de la victoire d'Adwa à Addis-Abeba, sous le thème « L'influence pour une Afrique meilleure ».

Ce sommet a réuni des influenceurs des réseaux sociaux, des créateurs de contenu numérique, des experts en communication et des décideurs politiques issus de plus de 30 pays africains afin de discuter de la manière dont les plateformes numériques peuvent être utilisées pour redéfinir le discours sur l'Afrique, renforcer la collaboration et mettre en avant les histoires positives concernant le continent.

Organisé par Pulse of Africa en partenariat avec AGA Technology Enterprise, cet événement visait à promouvoir une influence numérique responsable, à renforcer l'économie numérique africaine, à améliorer la coopération continentale et à soutenir les objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Les discussions ont également souligné l'importance pour les Africains de raconter leurs propres histoires et de construire des récits qui favorisent l'unité, l'innovation, la confiance et le développement durable à travers tout le continent.