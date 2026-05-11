Afrique: Addis-Abeba s'impose comme le symbole de la transformation de l'Afrique, selon des influenceurs

Addis Ababa — La capitale éthiopienne est en train de devenir un symbole fort de la transformation de l'Afrique, contribuant à remettre en cause des stéréotypes tenaces et à redéfinir la perception mondiale du continent, ont déclaré des influenceurs africains sur les réseaux sociaux.

Les participants au Sommet des influenceurs africains sur les réseaux sociaux (ASMIS 2026) à Addis-Abeba ont souligné qu'Addis-Abeba reflétait une nouvelle réalité africaine marquée par des infrastructures modernes, un développement urbain rapide, une sécurité renforcée et une économie créative en pleine expansion.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'influenceur nigérian Isaac S. Iwarek, plus connu sous le nom de Young15, a déclaré que sa visite à Addis-Abeba avait considérablement changé sa perception du développement de l'Afrique.

« Depuis que je suis venu en Éthiopie, et plus particulièrement à Addis-Abeba, j'ai constaté que l'Afrique s'améliore réellement », a-t-il déclaré.

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Il a noté que les routes modernes de la ville, son environnement propre, ses espaces publics verts et son fort sentiment de sécurité contrastaient fortement avec les discours mondiaux dépassés sur l'Afrique.

« L'image que les gens ont de l'Afrique est complètement différente de ce que je vois ici », a-t-il ajouté.

Young15 a déclaré que le contenu qu'il a partagé depuis Addis-Abeba avait suscité un vif intérêt auprès d'un public international, dont beaucoup se sont dits surpris par le niveau de développement de la ville.

« La plupart des commentaires sont du genre : "Waouh, on ne savait pas que l'Afrique était aussi belle" », a-t-il déclaré.

Il a souligné que lorsque des créateurs de différents pays partagent des expériences similaires vécues à Addis-Abeba, cela renforce la crédibilité et contribue à redéfinir la perception mondiale du continent.

« Lorsque les gens verront la même chose chez de nombreux influenceurs de différents pays, ils sauront qu'il ne s'agit pas d'IA. L'Afrique est vraiment en plein essor », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'Afrique s'impose de plus en plus comme une destination pour le tourisme, l'investissement et la résidence à long terme, Addis-Abeba se distinguant comme l'un des principaux exemples de progrès urbain sur le continent.

Un autre participant, le comédien satirique nigérian KevinBlac, plus connu sous le nom de Governor Amuneke, a déclaré que l'organisation du sommet à Addis-Abeba démontrait le rôle croissant de la ville en tant que centre de l'unité africaine, de la culture et de la collaboration créative.

« C'est formidable d'assister à cela, de voir les créateurs africains réunis à Addis-Abeba », a-t-il déclaré. « Cela ne devrait pas être un événement ponctuel. Cela devrait avoir lieu chaque année, dans différents pays, afin de renforcer la collaboration africaine. »

Il a ajouté qu'Addis-Abeba offrait une plateforme solide pour mettre en valeur la richesse culturelle et le développement de l'Afrique, tout en encourageant une plus grande coopération entre les créateurs à travers le continent.

S'exprimant également lors du sommet, le créateur de contenu et stratège numérique nigérian Brain Jotter a déclaré que les influenceurs africains ont la responsabilité de remettre en question les discours dépassés et de présenter le continent de manière plus juste au monde.

« On observe un changement très positif dans ce discours négatif sur l'Afrique », a-t-il déclaré. « Les influenceurs présentent déjà l'Afrique telle qu'elle est réellement. »

Brain Jotter, qui compte plus de 34 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, a déclaré que les plateformes numériques et l'intelligence artificielle aident les créateurs à produire du contenu de haute qualité plus efficacement et à moindre coût, leur permettant ainsi de toucher un public mondial plus large.

« L'IA a été extrêmement utile pour faire progresser la créativité et réduire les contraintes », a-t-il déclaré.

Il a noté que si l'intelligence artificielle peut être détournée pour diffuser de fausses informations, elle offre également de formidables opportunités pour une narration responsable lorsqu'elle est utilisée à bon escient.