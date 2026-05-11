Alors que l'intelligence artificielle (IA) entraîne une explosion sans précédent du traitement des données, une contrainte apparaît de plus en plus clairement : l'énergie.

Les centres de données - épine dorsale de l'IA - nécessitent un approvisionnement énergétique vaste, stable et continu.

Pour l'Afrique, ce défi se conjugue avec une opportunité. Les ressources abondantes en gaz naturel du continent pourraient le positionner comme un futur pôle d'infrastructures d'IA - à condition que l'approvisionnement puisse être efficacement mobilisé.

L'Afrique détient plus de 600 000 milliards de pieds cubes de réserves prouvées de gaz naturel, ce qui représente une part significative de l'approvisionnement mondial.

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Pourtant, malgré cette abondance, le continent n'en consomme qu'une fraction sur son territoire, une grande partie de la production étant historiquement destinée à l'exportation.

Dans le même temps, l'infrastructure numérique de l'Afrique reste sous-développée.

Le continent ne représente que 0,6 % de la capacité mondiale des centres de données - alors qu'il compte près de 20 % de la population mondiale.

La capacité totale installée s'élève à environ 1,2 GW pour l'ensemble des projets en cours, prévus et en cours de développement, avec seulement environ 360 MW actuellement opérationnels.

La demande, cependant, s'accélère rapidement.

Les besoins en centres de données de l'Afrique devraient être multipliés par 3,5 à 5,5 d'ici 2030, nécessitant jusqu'à 10 à 20 milliards de dollars d'investissements.

La demande en électricité augmente parallèlement, avec une croissance annuelle de 20 à 25 %, et devrait atteindre 8 000 GWh dans les années à venir.

C'est là que le gaz naturel devient essentiel. Contrairement aux énergies renouvelables intermittentes, l'électricité produite à partir du gaz offre une énergie réglable et de base, ce qui la rend particulièrement adaptée aux besoins de fonctionnement continu des centres de données.

À l'échelle mondiale, les centres de données consomment déjà environ 1,5 % de l'électricité totale, avec une demande croissant d'environ 12 % par an, dépassant de loin la consommation électrique globale.

Sur les marchés émergents, où la fiabilité du réseau est inégale, cet avantage en termes de fiabilité devient encore plus important.

Les grands projets gaziers à travers l'Afrique soulignent l'ampleur de l'offre potentielle. Les développements offshore du Mozambique - parmi les plus importants au monde - devraient produire plus de 13 millions de tonnes de GNL par an, tandis que le Nigeria continue de développer sa stratégie de monétisation du gaz autour de ses réserves de plus de 200 000 milliards de pieds cubes.

Parallèlement, de nouveaux producteurs tels que le Sénégal et la Mauritanie font leur entrée sur le marché avec des projets de GNL à grande échelle.

L'opportunité ne réside pas simplement dans l'exportation du gaz, mais dans son utilisation au niveau national pour alimenter l'industrialisation et les infrastructures numériques.

Aujourd'hui, l'Afrique exporte de l'énergie tout en étant confrontée à des pénuries d'électricité chroniques, ce qui crée un décalage entre la richesse en ressources et le développement économique.

Combler ce fossé pourrait redéfinir la trajectoire du continent. Les projets de conversion du gaz en électricité, associés au développement de centres de données, offrent une voie pour ancrer les infrastructures numériques dans les régions riches en énergie.

Des pays comme le Nigeria, l'Égypte et l'Algérie sont particulièrement bien placés, tandis que des producteurs émergents comme le Mozambique et le Sénégal pourraient intégrer l'approvisionnement national dans de nouveaux pôles industriels et numériques dès le départ.

Cette convergence occupe désormais le devant de la scène dans les discussions du secteur.

Lors de l'African Energy Week 2026, le volet « IA et centres de données » se concentrera sur la manière dont l'énergie - en particulier le gaz naturel - peut soutenir l'expansion numérique du continent.

À mesure que l'infrastructure d'IA se développe, ce volet met en évidence une réalité fondamentale : sans énergie fiable et évolutive, l'Afrique risque de passer à côté de la prochaine vague d'investissements numériques mondiaux.

« Il ne s'agit pas seulement d'un débat sur l'énergie, mais d'une stratégie économique », déclare NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie.

« Les centres de données d'IA nécessitent une alimentation électrique constante et fiable à grande échelle, et le gaz naturel est la seule ressource dont dispose aujourd'hui l'Afrique pour y répondre immédiatement. Si nous alignons le développement du gaz sur les infrastructures numériques, nous pourrons industrialiser, créer des emplois et positionner l'Afrique comme un acteur de premier plan dans l'économie mondiale de l'IA. »

Pourtant, des défis subsistent. Les lacunes en matière d'infrastructures, les contraintes de prix et l'incertitude réglementaire continuent de limiter l'utilisation du gaz sur le continent.

Sans investissements coordonnés dans les gazoducs, les centrales électriques et les infrastructures numériques, l'Afrique risque de rester un simple exportateur d'énergie tout en important des services numériques.

Alors que l'IA génère une nouvelle vague de demande énergétique, le gaz naturel s'impose comme un catalyseur essentiel des infrastructures numériques.

Pour l'Afrique, le défi - et l'opportunité - consiste à transformer cet atout en compétitivité mondiale.

Source: African Energy Chamber