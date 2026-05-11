Afrique: L'ancien vice-Premier ministre éthiopien dirige la mission préélectorale UA-COMESA en Zambie avant les élections d'août

Addis Ababa — L'ancien vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien, Demeke Mekonnen, s'est rendu en Zambie du 4 au 8 mai 2026 à la tête d'une mission conjointe de l'Union africaine et du COMESA chargée de l'évaluation préélectorale et des besoins, en vue des élections générales prévues en Zambie le 13 août 2026.

Au cours de cette mission, Demeke et une équipe conjointe de l'Union africaine et du COMESA ont mené de vastes consultations avec les principaux acteurs des domaines électoral, gouvernemental et de la gouvernance, a appris l'ENA.

Parmi eux figuraient des responsables du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de la Commission électorale de Zambie, de divers ministères, des représentants des partis politiques d'opposition, le secrétaire général du COMESA, des membres du corps diplomatique, des organisations de la société civile et d'autres acteurs concernés.

Les discussions ont porté sur l'évaluation du contexte préélectoral en Zambie, l'examen de l'état de préparation des institutions électorales et l'évaluation des efforts en cours visant à garantir que les élections d'août 2026 se déroulent de manière pacifique, crédible, transparente et inclusive.

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Cette mission s'inscrit dans le cadre d'initiatives régionales et continentales plus larges visant à soutenir les processus démocratiques et à renforcer l'intégrité électorale dans les États membres à l'approche d'élections nationales majeures.