Ethiopie: L'IA et la Connectivité - Le Nouveau Souffle de l'Indépendance Numérique Africaine

Addis Ababa — Le Sommet africain des influenceurs sur les réseaux sociaux (ASMIS 2026) a réuni les figures les plus influentes du continent pour discuter de l'avenir technologique de l'Afrique.

Parmi les participants figuraient le créateur sénégalais Jaaw Ketchum, l'humoriste camerounais Moustik Charismatique ainsi que l'influenceuse ivoirienne Sarah Messon, tous réunis autour d'une même ambition : promouvoir une Afrique numériquement souveraine.

S'exprimant pour la première fois en Éthiopie, Jaaw Ketchum a qualifié , que ce sommet est une plateforme vitale pour « favoriser les échanges et créer des opportunités » entre les voix numériques du continent.

Il a également souligné que la collaboration entre influenceurs issus de différents pays est la clé pour transformer l'espace digital africain.

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Cette vision est partagée par Moustik Charismatique, camerounais a notamment insisté sur l'urgence pour le continent de développer ses propres outils : « On n'aura notre indépendance que lorsqu'on aura nous-mêmes fabriqué notre propre source de développement », a-t-il déclaré à l'ENA, saluant la création d'instituts dédiés à l'IA en Afrique.

De son côté, Sarah Messon, suivie par plus de 11 millions d'abonnés,a exprimé son admiration devant les avancées robotiques observées sur place, notant que l'IA transforme déjà le montage et la création d'effets spéciaux pour les créateurs.

Au-delà de l'outil technique, les intervenants s'accordent sur un point : le digital doit servir de pont pour interconnecter les talents africains, transformer les réseaux virtuels en projets concrets et permettre à l'Afrique de « conquérir le monde » en parlant d'une seule voix.