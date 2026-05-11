Soudan: Minawi - La visite d'une délégation parlementaire française au Soudan pour informer l'Europe de la réalité de la situation

- Le gouverneur de la région de Darfour, Minni Arkou Minawi, a accueilli la délégation parlementaire française en visite au Soudan, présidée par Christophe Macro, en exprimant son appréciation pour son intérêt à s'informer sur le terrain du déroulement de la situation dans le pays.

Dans une déclaration à la presse faite aujourd'hui à Port-Soudan lors de sa rencontre avec M. Christophe Macrou, M. Minawi a dit que la visite de la délégation s'inscrit dans le cadre de s'informer sur l'ampleur des tragédies que connaît le Soudan durant la période passée.

Minawi a ajouté que la délégation poursuivrait sa visite à Khartoum pour tenir des réunions avec les responsables et transmettre une image réaliste de la situation à la France et à l'Europe, tout en exprimant ses remerciements à la délégation.

De son côté, le chef de la délégation parlementaire française, Christophe Macro, a indiqué qu'il n'y a pas suffisamment de voix en Europe pour exprimer la souffrance du Soudan et de Darfour. Soulignant avoir été profondément affecté par les massacres dont il a été vu à El-Fashir et El-Geneina.

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Il a affirmé son souci de les transmettre au Parlement français, afin d'être une voix exprimant la condamnation de ces violations.

Il a précisé que sa priorité est d'exhorter le gouvernement français à adopter une position officielle vis-à-vis des agissements des Émirats arabes unis au Soudan, qui soutiennent des personnes qui ne s'engagent pas à la loi et commettent des violations à l'encontre des civils, soulignant qu'il est de son devoir d'attirer l'attention sur ce sujet.