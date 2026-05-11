Soudan: Les forces armées libèrent la région Al-Kili au Nil Bleu

9 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Les forces de la 4e division d'infanterie et les forces qui les soutiennent ont libéré la région Al-Kili, située aux abords de la ville Al-Kurmuk, dans l'axe sud, après des combats héroïques contre la milice terroriste de soutien rapide et les forces du rebelle Joseph Toka.

Nos forces ont infligé à la milice rebelle de lourdes pertes en vies humaines et en matériel, tandis que les survivants ont pris la fuite face aux frappes de nos forces armées.

Le commandement de la 4e division d'infanterie a affirmé que les opérations militaires se poursuivraient jusqu'à ce que l'ensemble des zones de responsabilité soient entièrement nettoyées, la rébellion soit vaincue, les frontières soient sécurisées et que la sécurité et la stabilité soient renforcées.

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