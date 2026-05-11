Togo: Le PNUD auprès des coopératives

9 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a annoncé vendredi un investissement de 271 millions de Fcfa au profit de 11 coopératives implantées dans les régions Maritime et de Kara, bénéficiant à près de 300 personnes engagées dans des filières jugées porteuses.

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a annoncé vendredi un investissement de 271 millions de Fcfa au profit de 11 coopératives implantées dans les régions Maritime et de Kara, bénéficiant à près de 300 personnes engagées dans des filières jugées porteuses : poterie, élevage, culture du maïs et transformation de la noix de coco.

L'appui porte sur la fourniture d'équipements de production et de transformation, de matériels agricoles et d'outils artisanaux. Des tricycles seront également mis à disposition pour faciliter le transport des intrants et l'accès aux marchés.

« Le développement durable se construit à partir des territoires. Lorsque les communautés participent pleinement à l'identification de leurs priorités, elles disposent des moyens nécessaires pour valoriser leur potentiel », a déclaré Seynabou Diaw, représentante résidente par intérim du PNUD.

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Le ministre délégué chargé du Développement local, Koamy Gomado, s'est félicité de cet implication.

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