Maroc: Le Japon salue les Initiatives Atlantiques du Maroc et renforce son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara

À l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, le Maroc et le Japon ont affiché, vendredi, une convergence stratégique renforcée autour des enjeux africains, de la coopération bilatérale et de la question du Sahara marocain. Lors d'un entretien tenu par visioconférence entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue japonais Motegi Toshimitsu, Tokyo a salué les grandes Initiatives Atlantiques portées par Roi Mohammed VI en faveur du continent africain.

Dans un communiqué conjoint signé à l'issue de ces échanges, le Japon a exprimé son appréciation pour les efforts du Maroc visant à promouvoir l'intégration africaine, la stabilité régionale et le développement partagé.

Le Japon a notamment mis en avant trois projets structurants impulsés par le Souverain marocain : l'Initiative des États africains atlantiques, le Gazoduc Afrique-Atlantique et l'Initiative pour l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique.

Les discussions entre les deux ministres ont également permis de réaffirmer la solidité des relations maroco-japonaises, nourries par des décennies d'amitié, de coopération et d'estime mutuelle entre le Roi Mohammed VI et l'Empereur Naruhito du Japon.

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Les deux parties ont souligné leur volonté commune de faire de l'axe Rabat-Tokyo un levier de croissance, d'innovation et de coopération stratégique face aux défis globaux du XXIe siècle.

Dans ce cadre, les deux ministres ont procédé à la signature d'un communiqué conjoint destiné à opérationnaliser le Mémorandum de Coopération pour un Partenariat Renforcé signé à Tokyo en 2024.

Ce document prévoit notamment l'institutionnalisation de consultations politiques régulières entre les deux ministères des Affaires étrangères, ainsi que le renforcement des échanges de haut niveau et de la coopération sectorielle à travers le Comité Mixte Maroc-Japon.

Les deux pays entendent également développer davantage la coopération culturelle et les échanges entre les peuples, tout en explorant de nouvelles perspectives de coopération triangulaire en Afrique associant le Maroc, le Japon et des pays partenaires africains.

Sur le plan sportif et symbolique, les deux ministres ont procédé à un échange de maillots des équipes nationales marocaine et japonaise, floqués du numéro 70, afin de célébrer ce jubilé diplomatique à quelques mois de la Coupe du Monde 2026, à laquelle participeront les deux nations.

À cette occasion, le chef de la diplomatie japonaise a félicité le Maroc pour la co-organisation de la Coupe du Monde 2030, estimant que cet événement pourrait ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement pour les entreprises japonaises au Royaume.

Le communiqué conjoint a également marqué une évolution notable de la position japonaise sur la question du Sahara marocain. Tokyo s'est félicité de l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 31 octobre 2025, considérant qu'« une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait être une solution des plus réalisables ».

Le Japon a en outre réaffirmé son soutien aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel, appelant les parties à s'engager dans des discussions sans conditions préalables, sur la base du plan marocain d'autonomie, afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable.

Enfin, dans une déclaration particulièrement remarquée, Motegi Toshimitsu a indiqué que le Japon était prêt à agir « aux niveaux diplomatique et économique » en cohérence avec cette nouvelle position et avec l'évolution actuelle du dossier.