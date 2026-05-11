Congo-Kinshasa: Protection de l'enfant en RDC - Des avancées notables, selon Gilbert Lusamba

Le chef de la Division de la protection de l'enfant au ministère du Genre, Famille et Enfant, Gilbert Lusamba, relève des avancées significatives dans la mise en oeuvre des mécanismes de la Convention relative aux droits de l'enfant en République démocratique du Congo.

Il a formulé cette observation jeudi 7 mai à Kinshasa, à l'occasion d'un atelier de formation des membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE), organisé avec l'appui de l'UNICEF.

Pour étayer son propos, ce haut fonctionnaire de l'État a mis en avant l'harmonisation de l'arsenal juridique national, notamment à travers la révision de plusieurs textes légaux, ainsi que la mise en place de structures dédiées à la défense des droits de l'enfant, parmi lesquelles les Conseils provinciaux de l'enfant, désormais opérationnels dans plusieurs provinces du pays.

« Il y a des avancées réelles que le gouvernement a déjà réalisées, notamment la ratification d'instruments juridiques internationaux qui protègent l'enfant, comme la Convention relative aux droits de l'enfant. Cela a permis l'harmonisation de l'arsenal juridique national conformément aux engagements internationaux que la RDC a pris », a souligné Gilbert Lusamba.

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Il a également rappelé que la création des Conseils provinciaux de l'enfant constitue une avancée majeure, témoignant de la volonté du pays de se conformer aux orientations internationales en matière de protection de l'enfant.

« Le pays s'est engagé à mettre en oeuvre les obligations découlant de ces engagements. La RDC s'est dotée d'une loi portant protection de l'enfant, et l'on observe aujourd'hui un changement de mentalité au sein des familles, notamment une diminution des punitions corporelles exercées sur les enfants », a-t-il poursuivi.

Selon Gilbert Lusamba, ces progrès traduisent une prise de conscience progressive des droits de l'enfant au sein de la société congolaise, même si des efforts restent encore à fournir pour garantir une application effective de ces mécanismes sur toute l'étendue du territoire national.