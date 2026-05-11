Ethiopie: Le président éthiopien Taye s'entretient avec Li Junhua, responsable de l'ONU, au sujet des objectifs de développement

Addis Ababa — Le président Taye Atske-Selassie a tenu des entretiens de haut niveau avec le sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires économiques et sociales, Li Junhua, au Palais national.

Le sous-secrétaire général se trouve actuellement à Addis-Abeba à la tête d'une délégation du Conseil consultatif de haut niveau sur les affaires économiques et sociales.

Cette visite a pour objectif principal d'évaluer les progrès réalisés à l'échelle continentale dans la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et de renforcer les partenariats régionaux.

À l'issue de la réunion, Li Junhua a déclaré à l'ENA que la rencontre avait été productive, exprimant sa profonde admiration pour la trajectoire de développement actuelle de l'Éthiopie.

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Il a notamment souligné la transformation remarquable du paysage urbain d'Addis-Abeba, qu'il considère comme un témoignage des progrès réalisés par le pays.

Le sous-secrétaire général a souligné que le modèle de développement couronné de succès de l'Éthiopie offre des enseignements inestimables à la communauté internationale.

Il a laissé entendre que ces expériences pourraient servir de feuille de route essentielle pour d'autres pays en développement qui s'efforcent d'atteindre leurs objectifs de croissance.

Li Junhua a en outre réaffirmé l'engagement des Nations unies à collaborer avec les parties prenantes africaines afin d'accélérer la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 et de définir le cadre mondial de développement pour l'après-2030.

Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), Claver Gatete, qui assistait également à la session, a souligné le rôle de longue date de l'Éthiopie dans le financement du développement mondial.

Il a rappelé que la Conférence internationale historique de 2015 sur le financement du développement s'était tenue à Addis-Abeba, soulignant ainsi le rôle de la ville en tant que plaque tournante diplomatique pour la politique économique.

Claver Gatete a fait remarquer que la délégation avait été profondément impressionnée par la croissance globale visible dans toute la capitale.

Il a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre Abiy Ahmed et le président pour avoir guidé le pays vers ces réalisations significatives.