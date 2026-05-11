Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Croatie, Lettonie, Suisse et Ukraine)

9 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Croatie, 34e journée, 1re division

Rijeka corrige Vukovar (3-0). Remplaçant, Merveil Ndockyt est entré à la 87e, à 2-0.

Avec 49 points, Rijeka est 3e, avec deux points d'avance sur le 4e, à deux journées du terme.

Rappelons que le champion sortant disputera la finale de la Coupe de Croatie mercredi 13 mai.

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Lettonie, 11e journée, 1re division

Daugavpils s'incline à domicile face au Riga FC (1-3). Titulaire en défense centrale, Ceti Tchibinda Taty a joué toute la rencontre. Dépassé sur le troisième but adverse.

Avec 14 points, Daugavpils est 4e.

Suisse, 34e journée, 2e division

L'Etoile-Carouge chute à domicile face au leader, Vaduz (1-2). Sur le banc au coup d'envoi, Trésor Samba est entré à la 71e.

Suisse, 31e journée, 3e division

Le FC Bulle bat Breitenrain 1-0. Exaucé Mafoumbi était titulaire.

Ukraine, 27e journée, 1re division

Le Polissya Zhytomyr bat Oleksandriya (2-1). Remplaçant, Borel Tomandzoto est resté sur le banc.

Faites-Prévu Kaya Makosso était titulaire au poste de milieu récupérateur lors du revers de Kudrivka sur le terrain du Kolos Kovalivka (0-1).

Au classement, le Polissya est deuxième avec 55 points, tandis que Kudrivka est 13e et premier relégable avec 4 points de retard sur le 12e.

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