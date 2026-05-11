Gabon: Le Gouvernement remet 100 ordinateurs aux associations et organisations de jeunesse.

Dans le cadre de la matérialisation de la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à promouvoir une jeunesse compétente, innovante et pleinement engagée dans la transformation du pays, le Ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, chargé de la Vie Associative, a procédé à la remise officielle de 100 ordinateurs aux associations et organisations de jeunesse.

Cette importante activité, organisée sous les instructions de Monsieur Paul Ulrich Kessany Zategwa, Ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, chargé de la Vie Associative, a réuni plusieurs centaines de jeunes leaders associatifs, en présence de Son Collègue, Monsieur Mark Alexandre Doumba, Ministre de l'Économie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation.

La cérémonie a été co-coordonnée par Monsieur Emmanuel Obakamba Ombana, Conseiller Technique en charge de la Jeunesse et de la Vie Associative, aux côtés du Président du Conseil National de la Jeunesse du Gabon, Monsieur Dariss Souza Nyoundou Ogandaga.

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Dans son intervention, Monsieur Dariss Souza Nyoundou Ogandaga a salué une initiative forte en faveur de la jeunesse gabonaise, soulignant que ces équipements permettront aux associations de jeunesse de renforcer leur fonctionnement administratif, leur communication, ainsi que leur capacité à développer des projets innovants et à mieux répondre aux défis du numérique.

« Cette action traduit l'attention particulière accordée par les plus hautes autorités à la jeunesse gabonaise. Elle constitue un signal fort d'espoir, de confiance et d'accompagnement en faveur des jeunes engagés dans le développement communautaire et associatif », a-t-il déclaré.

De son côté, Monsieur Emmanuel Obakamba Ombana a rappelé que cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des organisations de jeunesse et de renforcement de leur employabilité à travers l'accès aux outils numériques et aux nouvelles technologies.

Les membres du Gouvernement présents ont également insisté sur la nécessité d'accompagner les jeunes dans la maîtrise des outils digitaux, désormais indispensables dans les domaines de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la participation citoyenne.

À travers cette remise de matériel informatique, le Gouvernement gabonais réaffirme sa volonté de faire de la jeunesse un levier stratégique du développement national, tout en renforçant l'inclusion numérique et la professionnalisation du tissu associatif.