Burkina Faso: Kundé d'Or 2026 - Miss Tanya sacrée reine de la musique burkinabè

9 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Hubert BADO

La cérémonie des Kundé 2026 a une nouvelle fois célébré l'excellence musicale africaine à travers une pluie de distinctions honorifiques et compétitives. Entre récompenses internationales, reconnaissance des talents nationaux et consécration de jeunes artistes, la grande gagnante de cette édition demeure Miss Tanya, qui repart avec le prestigieux Kundé d'Or le 08 mai 2026 à Ouagadougou.

La scène musicale burkinabè et africaine a vibré au rythme des Kundé 2026, événement majeur de célébration des arts musicaux. Cette édition a réuni artistes, professionnels de la culture et mélomanes autour d'un spectacle riche en émotions et en distinctions.

La soirée a d'abord été marquée par la remise des Prix d'honneur à Ahmed Alex Lawal, Maestro et à la légende ivoirienne Alpha Blondy, salués pour leurs contributions remarquables à la musique africaine.

Dans les prix spéciaux, le trophée du meilleur artiste burkinabè de la diaspora a été remis par Appoline Traoré à Keezy de France. Le Kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso est revenu à un artiste béninois, tandis que la chanteuse ivoirienne Roseline Layo a remporté le Kundé du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Le Camerounais Kocee s'est illustré avec le Kundé du meilleur artiste de l'Afrique centrale.

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Le trophée du meilleur featuring de l'intégration africaine a récompensé Young Ced et le groupe togolais Toofan. Dans les catégories nationales, Marie Gayerie a été sacrée meilleur artiste traditionnel, tandis que Tanya Rakiré s'est distinguée en remportant le Kundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle, celui du meilleur featuring burkinabè ainsi que celui du meilleur artiste féminin.

Reman a, pour sa part, été désigné artiste le plus joué en discothèque et a également remporté le Prix du public. Miss Tanya s'est imposée avec le Kundé du meilleur clip vidéo avant de recevoir des mains du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le prestigieux Kundé d'Or 2026, consacrant ainsi une ascension fulgurante dans l'univers musical burkinabè.

 

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