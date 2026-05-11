Togo: L'UE réaffirme son partenariat solide avec le Togo

Le chef de la délégation de l'UE au Togo, Gwilym Ceri Jones, a célébré vendredi soir la Journée de l'Europe, en renouvelant les engagements européens envers Lomé.

Célébrée chaque année le 9 mai, la Journée de l'Europe commémore la Déclaration Schuman du 9 mai 1950, le discours fondateur prononcé par le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman, proposant la mise en commun des productions de charbon et d'acier entre la France et l'Allemagne.

Un acte de naissance symbolique de la construction européenne, né au lendemain de deux guerres mondiales dévastatrices, avec une ambition simple mais révolutionnaire : rendre la guerre entre nations européennes « non seulement impensable, mais matériellement impossible ».

C'est dans cet esprit que Gwilym Ceri Jones, chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, a offert vendredi soir une réception au siège de la délégation à Lomé, en présence de quatre ministres togolais, Badanam Patoki (Économie), Isaac Tchiakpé (Culture), Komlan Loukou-Kadjé (Transports) et Yakoley Kokou Johnson (Coopération), ainsi que du corps diplomatique accrédité.

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« Non seulement les Européens ont tourné la page de siècles de conflits fratricides, mais ils sont parvenus à bâtir ensemble une union de solidarité, de prospérité et de respect mutuel. C'est un acquis colossal que nous défendons », a déclaré le diplomate.

Au-delà de la célébration, Jones a rappelé l'ampleur du partenariat UE-Togo. Plus de 1,3 million de Togolais bénéficient des programmes d'électrification européens. Plus de 2,5 millions de personnes disposent désormais de systèmes de collecte et de traitement des déchets. La réhabilitation de la RN2 (Lomé-Aného-frontière bénin) est en cours. Et l'UE se dit prête à soutenir une augmentation de 18% de la production électrique nationale grâce aux énergies renouvelables.

Gwilym Ceri Jones a également salué l'accueil par le Togo de 60 000 réfugiés dans le nord du pays, le rôle médiateur de Lomé au Sahel et dans les Grands Lacs, et le dévouement des forces de défense et de sécurité face à la menace terroriste.