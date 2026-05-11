Gabon: CNAMGS-ANINF - Une solidarité pour révolutionner le numérique au service des Gabonais

Les administrations publiques se modernisent. C'est le Plan national de croissance et de développement(PNCD) qui est en marche. Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema y tient. Le Gabon met les bouchées doubles pour créer un environnement numérique plus sûr, efficace et robuste. La signature, ce jeudi 8 mai 2026, d'un accord entre la CNAMGS et l'ANINF en est la preuve.

L'Agence Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) ainsi que l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) ont officialisé un accord. Son but est d'accélérer la modernisation numérique de services publics essentiels au Gabon. Le chef de l'Etat tient à la modernisation de l'administration gabonaise, sur toute l'étendue du territoire national.

La cérémonie, à laquelle participaient les dirigeants des deux organismes, lance une nouvelle étape de leur collaboration. Celle-ci se concentrera sur le renforcement des systèmes informatiques, la cybersécurité et l'amélioration des capacités numériques de la CNAMGS.

Dans le cadre de ce partenariat, l'ANINF aidera la CNAMGS à auditer et à optimiser ses infrastructures numériques. L'objectif est d'assurer une meilleure sécurité, une plus grande robustesse et une efficacité accrue pour le traitement des données et la continuité des services.

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Lors de son discours à la cérémonie, le Directeur Général de l'ANINF, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, a rappelé la mission de son Agence : soutenir les administrations publiques stratégiques. Il a affirmé que "la transformation numérique des administrations publiques n'est possible qu'avec des infrastructures sécurisées, résilientes et adaptées aux nouvelles exigences technologiques." Il a aussi mis en avant l'importance de la cybersécurité, de la gestion des données et de la souveraineté numérique dans la stratégie de modernisation du pays.

Quant à la Directrice Générale de la CNAMGS, Pr. Béatrice Yvette Nguema Edzang, elle a accueilli cette coopération avec enthousiasme. Elle est convaincue qu'elle donnera un souffle nouveau à l'institution. Pour elle, cette collaboration marque une étape importante pour la CNAMGS, qui entre ainsi dans une nouvelle ère de modernisation et d'efficacité, grâce au savoir-faire technique de l'ANINF.

Cette démarche s'aligne avec la vision du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice-Clotaire Oligui Nguema. Il considère la transformation numérique, la modernisation des administrations publiques et la souveraineté numérique comme des piliers essentiels au développement du Gabon.

Par cet accord, la CNAMGS et l'ANINF confirment leur désir partagé de construire une administration publique plus moderne, plus performante et surtout plus attentive aux besoins de ses citoyens.